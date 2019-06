Barcelona se je izvlekla in podaljšala serijo

Četrta tekma bo v petek

Barcelona - MMC RTV SLO

Španski prvak bo znan najpozneje v nedeljo. Foto: EPA

Košarkarji Reala iz Madrida so bili na pragu tretje zmage in osvojitve španskega prvenstva, vendar v zadnjih dveh minutah in pol niso dosegli niti točke, tako da je Barcelona izid v finalni seriji znižala na 1:2.