Oba brata Curry sta pustila svoj pečat. Foto: Reuters

Blazersi so polčas dobili s 15 točkami razlike (65:50), na začetku drugega polčasa je prvi koš dosegel CJ McCollum in razliko povišal že na 17. Gostitelji so v štirih minutah zadeli štiri trojke, s čimer so hipoma zaostanek izničili (69:66), do konca tretje četrtine pa izenačili na 89.

Zadnjo piko postavil Iguodala

A Portland je spet ušel, tako je dobre štiri minute pred koncem vodil s 108:100. Do konca tekme je domača obramba povsem prijela goste, ki niso našli več pravih metov. Steph Curry je za zmagovalce dosegel 37 točk, a v zadnjem preobratu je svoj pečat pustila celotna peterka. Kevon Looney je tako v zadnji seriji dosegel pet točk, Draymond Green (ki je bil blizu trojnemu dvojčku) štiri (med drugim je 12 sekund pred koncem s polaganjem dosegel izid tekme), Andre Iguodala pa je štiri sekunde pred koncem blokiral trojko Damianu Lillardu.

Seth Curry bratu ukradel tri žoge

Pri poražencih sta imela Lillard in McCollum solidno tekmo, a sta bila v končnem izkupičku branilskih parov spet nekolikanj prekratka. Skupaj sta ob metu 15/39 dosegla 45 točk, na drugi strani Curry in Klay Thompson ob metu 19/44 dosegla 61 točk. Vidni dejavnik pri Blazersih je bil Seth Curry, ki je dosegel 16 točk, ukradel pa je kar štiri žoge (od tega kar tri bratu Stephu).

Blazersi so se precej izboljšali, a ...

Portland je popravil dva največja minusa iz prve tekme - met za tri točke in izgubljene žoge, kar pa je bilo vseeno premalo, da bi izenačil izid v seriji. Zato pa so se gostitelji popravili v skoku in podajah.





Prva tekma

Druga tekma



Golden State Portland Golden State Portland Trojke 17 7 9 18 Izgubljene žoge 14 21 16 13 Skok 42 47 50 37 Podaje 30 21 30 23

Trener prvakov Steve Kerr je bil navdušen: "Moji fantje so prikazali res bojevniškega duha, da so se lahko vrnili. Pomagale so tudi izkušnje, saj smo že nekajkrat bili v podobni situaciji. Moram priznati, da so nas nadigrali, tole zmago smo ukradli."

Duranta ne bo nazaj še nekaj časa

Ekipa iz Oaklanda je pred tekmo sporočila, da Kevina Duranta uradno ne bo nazaj najmanj za tretjo in četrto tekmo, naslednji pregled ga čaka čez teden dni. "Ko smo to izvedeli, nismo naredili nobene posebne prilagoditve, treba je le igrati. To je bila naša tretja tekma brez Kevina, skušamo igrati, kakor znamo. Upam, da se bo lahko čim prej vrnil. Poškodba pa je resnejša, kot smo sprva mislili."

Naslednji teden ima pregled tudi DeMarcus Cousins, ki pa naj bi bil bliže vrnitvi, saj je opravil že nekaj treningov.

Liga NBA, konferenčni finale, zahod

GOLDEN STATE (1) - PORTLAND (3) 2:0

114:111 (29:31, 21:34, 39:24, 25:22)

St. Curry 37 (11/22 iz igre, 4/14 za tri, prosti meti 11/11), 8 skokov in 8 podaj, Thompson 24 (4/8 za tri), Green 16 (8/12 iz igre), 10 skokov in 7 podaj, Looney 14 (6/6 iz igre) in 7 skokov, Bell 11, Iguodala 4, McKennie in Livingston po 3, Cook 2; Lillard 23 (5/12 za tri) in 10 podaj, McCollum 22 (9/23 iz igre), Se. Curry 16 (4/7 za tri), Hood in Harkless (2/2 za tri) po 12, Aminu 9, Leonard 7, Turner 6, Kanter 4.

Vzhod, sobota ob 2.30:

MILWAUKEE (1) - TORONTO (2) 1:0

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.