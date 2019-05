Kevin Durant še ni zaigral od poškodbe na 5. tekmi serije s Houstonom, a od takrat je Golden State dobil vseh pet tekem končnice. Foto: Reuters

Novico je po zadnjem treningu pred začetkom finalne serije sporočil trener Golden Stata Steve Kerr. Durant, ki je v povprečju v končnici dosegal po 34,2 točke, je na 5. tekmi konferenčnega polfinala s Houstonom predčasno odšel s parketa v 3. četrtini, ko je začutil bolečine v mečni mišici.

Golden State je brez Duranta v svojih vrstah zmagal na zadnjih petih tekmah. Bojevniki so s 4:2 v zmagah izločili najprej Houston, nato pa brez izgubljene tekme v finalu Zahoda še Portland s 4:0. Ob odsotnosti Duranta je vlogo nosilca prevzel Stephen Curry, ki je na zadnjih petih tekmah imel povprečje 36,5 točke.

Toronto se bo v svojem prvem velikem finalu, odkar se je pred 24 leti pridružil najmočnejši košarkarski ligi na svetu, pomeril s šestkratnimi prvaki Golden State Warriors. Tekme finalne serije se bodo tako prvič v zgodovini Lige NBA igrale tudi v Kanadi. Prva tekma bo na sporedu v noči na petek v Torontu. Raptorsi so v finalu Vzhoda izločili Milwaukee Bucks s 4:2 v zmagah. Pred tem so bili boljši od Philadelphie in Orlanda.