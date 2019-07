Vodilni v novem klubu, vlogo športnega dirketorja bo opravljal Sani Bečirović. Foto: www.alesfevzer.com

Dozdajšnji predsednik Olimpije Tomaž Berločnik je postal prvi predsednik novega kluba, hrvaški poslovnež Emil Tedeschi, ki naj bi prispeval levji delež kapitala za ponoven razcvet vrhunske košarke v Ljubljani, pa bo prvi dve leti in pol opravljal funkcijo podpredsednika.

Združitev je bila na skupščini v Stožicah potrjena soglasno, nekaj prikritega nezadovoljstva je bilo zaznati le zaradi menjave trenerja. Ekipo bo namreč v prvo sezono popeljal trener Cedevite Slaven Rimac, Jure Zdovc pa kljub drugačnim željam lokalnega okolja zapušča klop ljubljanskega moštva.

Na fotografiji, ki je zaokrožila po spletu, je Emil Tedeschi, oblečen v stari dres Iskre Olimpije, iz konca 70. in začetka 80. let, z odtenki zelene in oranžne barve. Všečna in malce nostalgična poteza, ki naj bi sporočala, da se po žilah novega kluba pretaka ista Olimpijina kri, le da je v enakem deležu pomešana s Cedevito. Čeprav je res, da sta se združila dva slovenska kluba, Cedevita je namreč 27. junija, torej pred manj kot dvema tednoma, sedež prenesla na Kolinsko ulico 1 v Ljubljani, pa ima to Tedeschijevo dejanje močno simbolno vrednost, ki bo svoj predznak razkrila šele čez nekaj let.

Stare Olimpije namreč ni več, saj je ta klub z ustanovitvijo novega prenehal obstajati. Naslednica obeh klubov, Cedevita Olimpija, je pravna naslednica vseh dosežkov svojih predhodnic. Podrobnejše tolmačenje združitvenih aktov bom prepustil pravnikom, v najboljšem primeru pa ima nov klub hkrati 17 naslovov slovenskega prvaka, kot tudi 5 naslovov hrvaškega. V slabšem primeru začenja z ničle. In je hkrati naslednik vseh dosežkov Cedevite in Olimpije iz pretekle sezone. Zato bi teoretično naslednje leto smel nastopati v kar osmih tekmovanjih: obeh državnih prvenstvih, prvi in drugi jadranski ligi, evropskem pokalu in ligi prvakov ter obeh pokalnih tekmovanjih. Logično je, da se bodo v vodstvu kluba odločili za najbolj privlačne možnosti.

Slovensko prvenstvo, ker v hrvaškem ne morejo igrati. Klub je ustanovljen v Sloveniji, po slovenskih zakonih, na Hrvaškem bi Cedevito Olimpijo čakal negostoljuben sprejem in selitev v najnižji rang tekmovanja. Na regionalnem nivoju prva jadranska liga, kjer je Cedevita lani obstala v polfinalu, Olimpijini doti, sramotnemu izpadu v nižji rang, se bodo z največjim veseljem odrekli. In evropski pokal, ki si ga je izborila Cedevita. Pri tem sta oba glavna moža združitve ponosno predstavila dejstvo, ki ne Ulebu ne novemu klubu ni ravno v čast. Kot dokaz, kako pomemben dejavnik v evropski košarki bo novi superklub, sta poudarila, da je bila Cedevita Olimpija še pred formalno združitvijo, torej še preden je zares obstajala, uvrščena v tretji boben za žreb skupin, ki bo v petek. Vsak si o tem lahko misli svoje, poleg vpliva, ki ga nov klub zagotovo ima, je to verjetno še en dokaz, da se v teh organizacijah marsikaj naredi tudi mimo zapisanih pravil in "po domače".

In če se še enkrat vrnem k prej omenjeni, na papirju veljavni, čeprav ne najbolj sterilno čisti, združitvi slovenskih klubov, od katerih eden ni v nobenem slovenskem tekmovanju odigral niti ene tekme. Res je, da smo podoben primer v Sloveniji že imeli. Združila, ali če uporabimo pravne termine, spojila sta se košarkarska kluba Lastovka in Koš Koper, nastala je Primorska, ki je aktualni slovenski prvak. Ko se je v zadnjih dveh letih ta klub dvakrat uvrstil v finale slovenskega pokala, smo vsi pozabili, da je ena od predhodnic Primorske Lastovka leta 2016 igrala v finalu pokala in izgubila proti Krki. Celo v klubu se s tem niso pohvalili. Seveda ima Olimpija precej bogatejšo zgodovino in njene dosežke bomo težje pozabili. Odgovorni zagotavljajo, da je pred nami novo zlato obdobje košarke v Ljubljani. Vseeno pa bodo vrhunske košarke željno in nezaupljivo ljubljansko občinstvo v to morali šele prepričati.