24-letni Grosupeljčan je v preteklih štirih sezonah nosil dres ekipe Creighton Bluejays z Univerze Creighton iz Nebraske.

V prejšnji sezoni je zaigral na 35 tekmah v ameriški študentski Ligi NCAA, v povprečju pa dosegal 13,5 točke, 6,9 skoka in 0,8 podaje v 25,3 minute na tekmo.

Krampelj je med letoma 2012 in 2014 nosil dres novomeške Krke, leta 2015 je nato sledila selitev v ZDA, dve leti pozneje je bil na širšem seznamu reprezentančnih kandidatov.

Pridružil se je Nuggetsom

Krampelj se je po zaključku študija prijavil tudi na nabor Lige NBA, a kljub uspešni zadnji sezoni ni bil med 60 izbranci moštev najmočnejše lige na svetu. Pred začetkom poletne lige NBA-ja se je pridružil ekipi Denver Nuggets, za moštvo iz Kolorada pa je za zdaj zaigral le na eni tekmi, na kateri je v sedmih minutah dosegel eno podajo.

Martin Krampelj

Datum in kraj rojstva: 10. marec 1995, Ljubljana

Višina: 206 cm

Igralni položaj: krilo / krilni center

Kariera: Grosuplje (2011-12), Krka (2012-14), Creighton Bluejays (ZDA; 2015-19).

Prepoznal je uspešno zgodbo

"V klubu smo zelo zadovoljni, da nam je uspelo v svoje vrste pripeljati Martina Kramplja. Svojo košarkarsko kariero je Martin začel na slovenskih tleh, nadaljeval v ZDA, se tam tudi dokazal, v Cedeviti Olimpiji pa po zaključku študija prepoznal uspešno zgodbo, ki je lahko zanj tudi odskočna deska za nadaljnjo kariero. Krampelj lahko s svojim načinom igre ekipi pomaga na več igralnih položajih in da moštvu širino, ki je v današnji košarki zelo pomembna," je dejal športni direktor ljubljanske ekipe Sani Bečirović.

Odločitev je bila lahka

"Pred začetkom poletja so bile na moji mizi številne ponudbe, a ko je prišla ponudba Cedevite Olimpije, tu ni bilo dosti razmišljanja. Zgodba novo nastalega kluba ima velik potencial in po posvetu z družino in agentom Benjaminom Stevićem je bila odločitev o tem, da se pridružim ljubljanskemu klubu, lahka in enostavna. Komaj čakam, da se nova sezona začne, in da se predstavim ljubljanskim navijačem ter stopim na parket Arene Stožice," je ob prihodu v ljubljanski klub dejal Krampelj.