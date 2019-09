Stephen Curry ob Zoranu Dragiću na SP-ju leta 2014 v Španiji. Foto: Reuters

"To je v mojem načrtu. Na svetovnih prvenstvih sem do zdaj osvojil dve zlati kolajni, a nastop na olimpijskih igrah je tisto, kar si zares želim. Upam, da bom drugo leto nastopil v Tokiu," je dejal košarkar Golden Stata.



Curry je s kalifornijskim moštvom trikrat slavil v Ligi NBA v sezonah 2014/15, 2016/17 in 2017/18 ter bil dvakrat izbran za najbolj koristnega igralca (MVP).



Curry je bil član zmagovitih ameriških zasedb na svetovnih prvenstvih v Turčiji 2010 in v Španiji 2014. Američani so na pravkar končanem svetovnem prvenstvu na Kitajskem pogrnili po celi črti in osvojili sedmo mesto, kar je najslabša uvrstitev v zgodovini ZDA.



"Še vedno smo najboljši na svetu," je odločno dejal 31-letni Curry in izrazil upanje, da bodo Američani za olimpijske igre v Tokiu sestavili po imenih močno izbrano vrsto. Na letošnjem SP-ju so vsi največji zvezdniki v Ligi NBA, kot so Anthony Davis, James Harden, LeBron James, Kevin Durant, Curry, Kawhi Leonard in mnogi drugi iz različnih razlogov odpovedali nastop na Kitajskem.