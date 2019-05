D'Angelo Russell je prvi strelec in podajalec Brooklyna. Foto: Reuters

Russell je bil na poti k staršem v Louisville v Kentuckyju, policija pa je 50 gramov marihuane odkrila po pregledu osebne prtljage oziroma po tem, ko je rentgenski posnetek pokazal sumljivo vsebino pločevinke z ledenim čajem.

ZDA so razdeljene glede uporabe in uživanja marihuane. Osem klubov Lige NBA prihaja iz zveznih držav, ki dovoljujejo uporabo in nakup marihuane, vodstvo košarkarske lige pa uživanje prepoveduje. Zato bo moral Russell, če bo priznal krivdo, na tečaj o spoznavanju nevarnosti uživanja drog. Liga NBA ga dodatno sicer ne bo kaznovala, saj mora igralec za suspenz pravilo prekršiti trikrat.

Njegov klub Brookly Nets pa je sporočil, da še preverja dejstva in zbira informacije. 23-letni košarkar, ki so ga kot drugega leta 2015 izbrali Los Angeles Lakers, v Brooklyn pa se je preselil pred dvema letoma, je letos prvič nastopil na tekmi All Star. Za seboj ima najboljšo sezono v karieri. V povprečju je dosegal dobrih 21 točk in sedem podaj na tekmo. Sodi v krog kandidatov za nagrado za košarkarja, ki je v sezoni v ligi najbolj napredoval.