Foto: EPA

Čeprav Demirel ni imel podpore predsednika turške zveze in nekdanjega izvrstnega košarkarja Hidayeta Türkogluja, je vseeno dobil dovolj glasov. Njegova protikandidata sta bila generalni sekretar srbske zveze Dejan Tomašević, ki je imel podporo slovenske zveze in se je zavzemal za dosego sporazuma z Evroligo, in podpredsednik Fibe Europe Cyriel Coomans.

Demirel je v prvem krogu prejel 22 glasov, Coomans 17, 11 pa Tomašević. V drugem so Demirelu namenili 27 glasov, 23 pa Coomansu. 61-letni Carigrajčan je predsednik Fibe Europe od leta 2014, predtem pa je vodil turško zvezo.