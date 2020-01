Ivan Marinković je bil z 19 točkami prvi strelec Kopra Primorske. Foto: www.alesfevzer.com

Derbi kroga ni upravičil tega naziva in je bil tako hitro odločen.

Domžalčani so namreč izredno slabo začeli, Koprčani so povedli z 10:0, potem že s 24:4 in že po prvih desetih minutah je bilo jasno, da se bodo Domžalčani zelo težko vrnili.

Nadaljevanje je bilo sicer precej bolj izenačeno, a so si lahko gostitelji privoščili le branjenje lepe zaloge iz uvodnih minut. Gostje so dobili drugi del za sedem točk, toda prednost Koprčanov je bila še vedno velikih 16.

V drugem polčasu so slovenski prvaki znali pripeljati tekmo do zanesljive zmage, gostom niso dovolili, da bi se preveč približali, vseskozi se je prednost gibala med +15 in +20, piko na i pa je v zadnji sekundi postavil Ervin Haskič.

Pri tigrih je Ivan Marinković dosegel 19 točk, pri gostih je 19 točk vknjižil Jure Pelko.

1. SKL, 14. krog

KOPER PRIMORSKA – HELIOS SUNS

84:66 (29:7, 19:25, 17:16, 19:18)

Marinković 19, Kosi 16, Lazić 15 (10 skokov), Dimec 10; Pelko 19, Konjević 13, Šantelj 9.

Sreda ob 19.00:

KRKA – HOPSI POLZELA

Sobota ob 19.00:

TERME OLIMIA – GOR. GRAD. DR. ŠENČUR

Nedelja ob 17.00:

ROGAŠKA – ŠENTJUR