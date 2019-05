Za Luko Dončićem je izjemna premierna sezona v Ligi NBA, v kateri pa se Dallas ni prebil v končnico. Foto: AP

V ekipi novincev sezone so še Deandre Ayton iz Phoenixa, Marvin Bagley III iz Sacramenta in Jaren Jackson iz Memphisa. To pomeni, da se je vseh pet prvih igralcev z zadnjega nabora prebilo v prvo peterko. Ayton je bil prvi izbor, Bagley III drugi, Dončić tretji, Jackson četrti, Young pa peti.

Nazadnje se je prvih pet izborov z nabora v peterko leta uvrstilo v sezoni 1984/85, ko so ekipo novincev sestavljali Hakeem Olajuwon, Sam Bowie, Michael Jordan, Sam Perkins in Charles Barkley.

Dončić, Young in Ayton so sicer v igri za priznanje za novinca leta.

V drugo ekipo "rookiejev" so izbrali Shaija Gilgeous-Alexandra, Collina Sextona, Landryja Shameta, Mitchella Robinsona in Kevina Huerterja.