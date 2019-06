Goran Dragić je po pričakovanjih izkoristil pogodbeno možnost, po kateri je bilo v njegovih rokah, ali bo še eno leto član Miamija ali ne. Foto: AP

Izvrstni slovenski organizator igre je leta 2015 sklenil z Miamijem 5-letno pogodbo v vrednosti 85 milijonov dolarjev (bruto). A dejansko je šlo za pogodbo 4+1, kjer je za zadnje leto pogodbe imel sam Goran Dragić možnost, da jo izkoristi ali pa ne in postane že letos poleti prosti igralec. Zdaj 33-letni Ljubljančan ni skrival velike želje, da ostane v Miamiju, kjer se je ustalil in uživa velik ugled med navijači. V zadnjem, petem, letu pogodbe bo Dragić zaslužil 19.217.900 dolarjev oz. 17 milijonov evrov bruto.

A sam klub, ki mu predseduje Pat Riley, je na prelomnici, saj je bil zadnja leta nekonkurenčen za vrh lige in daleč od bojev za naslov, ki jih je bil vajen med letoma 2006 in 2014. Heta se je nazadnje boril zgolj za vstop v končnico, ki jim je letos recimo spodletel na zadnjih tekmah. Ob Dragićevem podaljšanju pogodbe se tako Miami Heat ni odločil, da bi podal prvemu organizatorju igre kakršno koli zagotovilo oz. varovalko, da ne bo morebiti zamenjan že pred ali med samo sezono.

Menjava že pred ali med sezono?

Vendar hkrati lokalni mediji iz Miamija tudi poudarjajo, da legendarni Riley tudi ni namignil, da ga namerava kar takoj zamenjati. Spremljevalci Heata tako domnevajo, da bo menjava bolj stvar medsebojnega dogovora glede na potek prihodnje sezone, s čimer bi Dragić vseeno lahko imel kar nekaj besede, če se zgodi menjava.

Pri Miamiju so ob sklepu pretekle sezone, ko se je tudi upokojil legendarni Dwyane Wade, jasno nakazali, da gredo v prenovo moštva in pomladitev, pri čemer bodo stavili na mlade talente. Z iztekajočo enoletno pogodbo bo Dragić med sezono kot veteran Lige NBA postal zanimiv za prodajo, s katero bi v zameno lahko iztržili kakšen višji izbor na naboru.

Srb Igor Kokoškov je lani postal prvi v Evropi rojeni glavni trener v zgodovini Lige NBA. A bolj kot izidov, kjer je Phoenix pokazal napredek, je bil nato nekdanji selektor Slovenije žrtev vodstvenega kaosa v Arizoni. Foto: Reuters

Kokoškov pomočnik pri Kraljih

Zadnji dan sezone 2018/19, ko je Toronto na račun dinastije Golden State osvojil zgodovinski prvi naslov prvaka, je prinesel precej dogajanja v pisarnah. Sacramento Kings so uradno objavili, da so za novega pomočnika trenerja najeli Igorja Kokoškova. Za selektorjem na Eurobasketu 2017 zlate Slovenije je nenavadna sezona, v kateri je bil kot prvi Evropejec glavni trener NBA-kluba. Skromni Phoenix je pod Kokoškovom zlasti v drugi polovici sezone pokazal viden napredek in tudi dobil nekaj presenetljivih zmag.

Po začetnih kritikah si je ob koncu pridobil na svojo stran večino stroke in tudi navijačev v Arizoni, vendar je imelo nestanovitno vodstvo Sunsov svoj pogled. Kot ničkolikokrat v zadnjih sezonah so takoj po koncu rednega dela znova preusmerili smer klubskega razvoja in čez noč odpustili srbskega strokovnjaka. Pred Phoenixom je bil Kokoškov sicer kar 18 let pomočnik trenerja v Ligi NBA (LA Clippers, Detroit, Phoenix, Cleveland, Orlando, Utah). Vmes je bil sočasno tudi dolgoletni selektor Gruzije (2008-15), nato pa v za slovenske navijače nepozabni zgodbi v kratkem času s Slovenijo leta 2017 osvojil evropski naslov.