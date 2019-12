Koper je v državnem prvenstvu še neporažen. Foto: www.alesfevzer.com

Glede na razliko v kakovosti vprašanja o zmagovalcu ni bilo, zato sta oba trenerja tekmo izkoristila za nekoliko trši trening in priložnost ponudila večini igralcev.

Pri gostih je izstopal Jan Kosi, ki je odlično izkoristil ponujenih 30 minut na parketu. Zbral je 18 točk ob metu 7:10, imel je deset skokov (5 + 5), ob tem pa še šest ukradenih žog (indeks 33). Točko več je dosegel Aleksandar Lazić. Za domače sta po 15 točk in devet skokov zbrala Dragan Bjeletić in Matic Grušovnik.

Krka je z 88:60 slavila zmago v Podčetrtku in zmagala četrtič zapored. Gostje so najvišjo razliko postavili prav pri končnem izidu. Pred tem so se gostitelji relativno uspešno upirali. Po prvih desetih minutah so zaostajali le za točko, ob odmoru pa je bila razlika osem točk. V drugem polčasu so gostje zaigrali nekoliko trše, dobili tretji del s 27:13 in rešili vprašanje o zmagovalcu.

1. SKL, 10. krog

ZLATOROG LAŠKO – KOPER PRIMORSKA

56:102 (21:28, 12:35, 15:17, 8:22)

Grušovnik, Bjeletić 15; Lazić 19, Kosi 18, 10 skokov, Šiško 15, Marinković, Dimec 10.

TERME OLIMIA PODČETRTEK – KRKA

60:88 (19:20, 13:20, 13:27, 15:21)

Strnad 19, Kosič 11; Jones 18, 12 skokov, Ramljak 14, Lapornik 11.

Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR – HOPSI POLZELA

GOR. GRADBENA DR. ŠENČUR – HELIOS SUNS

ROGAŠKA prost