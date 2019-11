Krke slaba zadnja četrtina ni stala zmage

Dvojni dvojček Marka Jošila

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Marko Jošilo je ob 50-odstotnem metu iz igre (5/10) dosegel 15 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Krke so v 9. krogu državnega prvenstva z 58:67 premagali Rogaško in se z njo izenačili tik pod vrhom lestvice. Obe ekipi imata pet zmag in tri poraze.