Giannis Antetokounmpo je v 1. polčas proti Knicksom sklenil s 16 točkami in 10 skoki, kar je bilo prvič letos, da je že po polovici tekme prišel do dvojnega dvojčka. Foto: Reuters

Prvi zvezdnik Jelenov Giannis Antetokounmpo je proti Kratkohlačnikom lahko odigral vsega 22 minut, a to je bilo dovolj, da je bil Grk z 29 točkami in 15 skoki prvi mož enostranskega srečanja, ki se končalo s 132:88 za Milwaukee.

Grk tuhta samo, kako do zmag

Bucksi so nanizali ducat zmag prvič po letu 1982 in so z izkupičkom 18-3 zdaj najboljši v celotni ligi. Ob polčasu je bilo že +27 za Milwaukee, ki je nato z rezervisti poskrbel za najhujši poraz Knicksov v sezoni. "Opravili smo svoje delo. Vse se začne pri trenerjih in vodjih ekipe. Nismo prišli sem in mislili na 12 tekem, ki smo jih nanizali. Razmišljamo samo, kako lahko opravimo svoj posel, kako lahko zmagamo nocoj," je miselnost najboljšega kluba Vzhoda povzel Antetokounmpo. 24-letni Atenčan je bil znova izbran za najboljšega igralca tedna Vzhodne konference, potem ko je v minulem tednu s povprečjem 34,8 točke, 11,3 skoka, 4,0 podaje in 1,5 bloka popeljal Buckse do štirih zmag.

Anthony prehitel Dončića v izboru tedna

Na Zahodu je naziv romal v roke Carmela Anthonyja, ki se je v Ligo NBA vrnil šele pred dvema tednoma. Nova okrepitev Portlanda je s povprečjem 22,3 točke, 7,7 skoka in 2,7 podaje odločilno pripomogla k trem zmagam Trail Blazersov v minulem tednu. Nazadnje je bil Melo za igralca tedna izbran marca 2014, ko je bil še nesporni prvi zvezdnik New Yorka.

Odločitev lige je zbudila kar nekaj pomislekov, zakaj ni drugič zapored bil igralec tedna Luka Dončić. 20-letni Slovenec je v minulem tednu dosegel povprečje 30,3 točke, 9,0 podaje in 8,7 skoka, Dallas pa je dobil 2 od 3 tekem. Zlasti še vedno v ligi odmeva nedeljska predstava v Staples Centru pri dotedaj vodilnih LA Lakersih.

Po četrtini sezone Bojevniki na samem dnu

Ponedeljek je prinesel Atlanti priložnost, da preseka z nizom 10 porazov. Hawksi so v obračunu dna lige s 104:79 odpravili Golden State, s 24 točkami in 7 podajami je bil gonilna sila šele 5. zmage sezone Trae Young. Warriorsi so medtem s šestim porazom na 7 tekmah in izkupičkom 4-18 potonili na samo dno Zahoda in celotne lige. Philadelphia je dobila tudi deseto domačo tekmo nove sezone, potem ko je s 103:94 ugnala Utah.

TEKME 2. DECEMBRA

PHILADELPHIA - UTAH 103:94

Harris 26 (10/23 iz igre), Horford 17 (3/3 za tri), Embiid 16 in 11 skokov, Simmons 14, 9 podaj in 8 skokov; Gobert 27 (11/15 iz igre) in 12 skokov, Mitchell 18, Ingles 13.

CHARLOTTE - PHOENIX 104:109

Williams 22, Graham 15 in 13 podaj, Rozier 13; Booker in Oubre po 23, Šarić 16 in 10 skokov.

ATLANTA - GOLDEN STATE 104:79

Young 24 (10/19 iz igre), Hunter 18, Jones 16; Paschall 24 (9/11 iz igre) in 9 skokov, Burks 15.

MILWAUKEE - NEW YORK 132:88

Antetokounmpo 29 (10/14 iz igre, 3/4 za tri) in 15 skokov, Wilson 19 (8/9 iz igre), Middleton 16, Hill 14; Randle 19, Dotson 15.

MEMPHIS - INDIANA 104:117

Jackson Jr. 31 (10/19 iz igre, prosti meti 9/9), Hill 22 (4/6 za tri), Brooks 19; Brogdon 19 in 9 podaj, Sabonis 18, 14 skokov in 8 podaj, Turner 17, Lamb in Holiday (5/6 za tri) po 15.

SACRAMENTO - CHICAGO 106:113

Hield 26, Holmes 20 (9/12 iz igre), Bjelica 18 (2/3 za tri) in 8 skokov; LaVine 28 (5/7 za tri), Markkanen 20 (4/8 za tri), Satoransky 14, White 11, Carter 10 in 10 skokov.

TEKME 3. DECEMBRA

CLEVELAND - DETROIT

WASHINGTON - ORLANDO

TORONTO - MIAMI

NEW ORLEANS - DALLAS

SAN ANTONIO - HOUSTON

DENVER - LA LAKERS

LA CLIPPERS - PORTLAND

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 21 18 3 85.7 Toronto Raptors 19 15 4 78.9 Miami Heat 19 14 5 73.7 Boston Celtics 19 14 5 73.7 Philadelphia 76ers 21 15 6 71.4 Indiana Pacers 20 13 7 65.0 Brooklyn Nets 20 10 10 50.0 Orlando Magic 19 8 11 42.1 Charlotte Hornets 22 8 14 36.4 Detroit Pistons 20 7 13 35.0 Chicago Bulls 21 7 14 33.3 Washington Wizards 18 6 12 33.3 Cleveland Cavaliers 19 5 14 26.3 Atlanta Hawks 21 5 16 23.8 New York Knicks 21 4 17 19.0