Eden redkih, ki ga Luka Dončić posluša

Luka Dončić in Salah Mejri se poznata že iz Madrida in nadaljujeta prijateljstvo tudi v Dallasu. Foto: AP

V preteklih tednih smo pri delu spremljali slovenskega košarkarskega čudežnega dečka. Kako se je privadil na življenje v ZDA, v kakšnem okolju se razvija, kdo so ljudje, ki mu pri tem pomagajo? Prisluhnite zgodbam iz ozadja o hitrem vzponu Luke Dončiča med zvezdnike lige NBA.

V torkovi športni zgodbi Vala 202 se je Franci Pavšer lotil zgodbe igralca, mentorja in zaupnika. Že v Realu in zdaj v Dallasu je to Salah Mejri. Da to pri Dallasu močno upoštevajo, se je videlo tudi ob prestopnem roku. Tunizijca so najprej 7. februarja odslovili, da so pridobili prostor za menjavo in prihod Zacha Randolpha iz Sacramenta, ki pa je bil nato odslovljen. Izpraznjeno mesto je hitro zasedel ravno Mejri, za katerega se je vmes javno zavzel Dončić.

"Ko je Luka prišel v Madrid, sem bil zadnjo sezono v Realu. Razlika je bila velika in je še vedno, 13 let, a lepo je imeti v ZDA nekoga, s katerim se poslušaš. Rada imava špansko glasbo, igrava Fifo na Playstationu, pogovarjava se stvari, nepovezane z NBA-jem. Nekako malce skrbim zanj, a ne ker bi moral, ampak ker sva prijatelja," je o njunem odnosu povedal prekaljeni center, z Realom evropski prvak leta 2015 in zadnje štiri sezone član Mavsov.