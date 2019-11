Američan Jimmer Fredette je bil z 21 točkami najboljši strelec Panathinaikosa. Foto: EPA

Po visokih porazih v gosteh proti CSKA-ju in Barceloni je tako v ekipi Željka Obradovića, ki jo pestijo poškodbe, nekoliko mirneje. Za zmago nad moskovsko ekipo je Fenerbahče ključno delo opravil v tretji četrtini, ko je prejel le šest točk in šel v odločilno četrtino z desetimi točkami zaloge.

Luigi Datome je bil z 20 točkami (iz igre 8/11, od tega trojke 3/4) prvi strelec, najvišji statistični indeks (23) pa je imel Kostas Sloukas, ki je 19 točkam dodal 9 podaj.

Fenerbahče je imel odličen met, zadel je tudi 13 od 24 trojk.

Prekinitev v @EuroLeague na @kkcrvenazvezda in @valenciabasket zaradi nedelujočega semaforja je trajala kar 45 min. Skandiranje "Vesiću, lopove!" je letelo na namestnika župana Beograda, ki mu očitajo številne malverzacije - očitno tudi glede nedavne prenove hale Pionir. @rtvslo pic.twitter.com/5aAvwXwM8x — Tina Hacler (@TinaHacler) 28. november 2019

Stotica Panathinaikosa

Rick Pitino (sicer tudi grški selektor) se je sijajno vrnil na klop Panathinaikosa, ki ga je v lanski sezoni popeljal do naslova v grškem prvenstvu in pokalu. Najbolj napadalna ekipa letošnje Evrolige je pridno polnila koš Baskonie in zmagala s 100:68. Jimmer Fredette je bil z 21 točkami najboljši strelec

Crvena zvezda, ki v nedeljo prihaja v Stožice, je za četrto zmago sezone s 76:73 ugnala Valencio. S sireno je trojko zadel Lorenzo Brown, ki je bil z 19 točkami (v 26 minutah) tudi prvi strelec beograjske ekipe.

Crvena zvezda je s 76:73 ugnala Valencio, s sireno je trojko zadel Lorenzo Brown. Ob polčasu je bilo 37:41. Foto: EPA

Evroliga, 11. krog

FENERBAHČE - HIMKI MOSKVA

89:76 (28:24, 16:25, 21:6, 24:21)

Datome 20, Sloukas 19 točk in 9 podaj; Timma 26, Gill 18 točk in 9 skokov.

CRVENA ZVEZDA - VALENCIA

76:73 (17:19, 20:22, 23:10, 16:22)

Brown 19, Lazić 14; Dubljević 22.



PANATHINAIKOS - BASKONIA

100:68 (20:17, 26:19, 26:15, 28:17)

Fredette 21, Thomas 15; Fall 12.



ALBA BERLIN - ŽALGIRIS

69:62 (15:7, 17:19, 15:20, 22:16)

Giffey 13, Hermannsson 11; Leday 15.



MACCABI - ASVEL

93:62 (20:17, 23:17, 24:13, 26:15)

Wilbekin in Cohen po 16; Maledon in Lomazs po 10.

Petek ob 18.00:

ZENIT - REAL MADRID

Ob 18.30:

ANADOLU - EFES BAYERN

Ob 20.30:

OLYMPIACOS - OLIMPIA MILANO

Ob 21.00:

BARCELONA - CSKA MOSKVA