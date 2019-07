Vrhunec slovenske košarke - zlato na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters

Glede na to, da se Slovenija ni uvrstila na svetovno prvenstvo na Kitajskem, ki bo glavno sito za olimpijske igre, je njena edina možnost preboj prek kvalifikacij. Evropa bo dobila dve taki mesti, Fiba bo vabila za kvalifikacijske turnirje delila glede na uvrstitve reprezentanc na svetovni lestvici. Na njej Slovenija kot evropski prvak zaseda sedmo mesto oziroma peto med evropskimi ekipami.

Upoštevajo se izidi zadnjih sedmih let

Pred njo so ZDA, Španija, Francija, Srbija, Argentina in Litva, za njo pa od evropskih držav Grčija, Hrvaška in Rusija. Višjeuvrščene bodo vse igrale na svetovnem prvenstvu, od tistih za njo pa lahko Slovenijo prehiti le Grčija. Hrvaška se namreč ni uvrstila na Kitajsko, Rusija pa Slovenije ne more več prehiteti, saj zaostaja za skoraj 100 točk oziroma petino vseh točk. Lestvica Fiba se po novem računa po vsaki odigrani tekmi, zajema pa rezultate zadnjih sedmih let.

Evropa bo dobila dve mesti

Vse bo jasno po koncu svetovnega prvenstva (od 31. avgusta do 15. septembra), ko bo Fiba objavila posodobljeno lestvico. Kvalifikacije bodo potekale od 6. do 12. julija 2020. V olimpijskih kvalifikacijah bo sodelovalo 24 ekip, razdeljenih v štiri šestčlanske skupine. Šestnajst jih bo prišlo s svetovnega prvenstva, preostalih osem pa bo znanih na podlagi lestvice Fiba. Le Amerike in Evropa bosta dobili dve vabili, preostale celine pa po eno. Štirje zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev se bodo uvrstili v Tokio in se tam pridružili prvim sedmim ekipam s svetovnega prvenstva ter Japonski, ki ima kot gostiteljica edina zagotovljeno mesto.

Slovenija v igri za EuroBasket 2021

Pred drugo polovico septembra sta za slovensko košarko še dva pomembna datuma. 15. julija bo Fiba določila prireditelje evropskih prvenstev 2021 za moške in ženske, 22. julija pa bo izžrebala kvalifikacijske skupine. Slovenija je ena od sedmih kandidatk za organizacijo predtekmovalne skupine. Ena bo zagotovo potekala v Nemčiji, ki je edina oddala kandidaturo tudi za finalni del prvenstva, za preostala tri mesta pa se bodo poleg Slovenije potegovale Češka, Estonija, Gruzija, Madžarska in Italija, ki neuradno razmišlja, da bi umaknila kandidaturo, potem ko je prejšnji teden dobila zimske olimpijske igre 2026.

Sistem kvalifikacij za moško evropsko prvenstvo je spremenjen v primerjavi z zadnjimi kvalifikacijami, saj bodo EP-ji zdaj potekali na štiri leta, oziroma kvalifikacijami za SP. 32 ekip bo razdeljenih v osem skupin, tekme pa bodo odigrane v treh terminih oziroma kvalifikacijskih oknih - februarja 2020, novembra 2020 in februarja 2021. Na EP se bodo uvrstile po tri ekipe iz vsake skupine.