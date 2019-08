DJ Cooper je po dopinškem testu, ki so ga opravili lani, izvedel, da je noseč. Foto: EPA

Zdaj je postalo znano, da je namesto svojega nadzornikom protidopinške agencije oddal urin prijateljice, ki je pokazal, da je noseč. Cooper je suspendiran do 24. junija 2020.

Blizu bosanskega državljanstva

DJ "Donell" Cooper je Američan že šest sezon igra v Evropi. V ligo NBA mu ni uspelo prodreti, zato je kariero gradil v Grčiji in Monte Carlu, igral je za Panathinaikos, AEK, Monaco in Paok. Nekaj časa je treniral tudi z bosansko reprezentanco in razmišljal o tem, da bi prevzel državljanstvo BiH, vendar je kar naenkrat izginil s treningov in svoje nesojene nove domovine ni več obiskal.

Urin prijateljice, ki je bila noseča

Čeprav je Cooper dober košarkar, očitno ni zelo inteligenten, piše Index.hr, saj je končal v središču pozornosti zaradi načina, kako je lani skušal prelisičiti dopinško kontrolo. Ker si je očitno pomagal s prepovedanimi sredstvi, zaradi katerih bi bil njegov dopinški test pozitiven, se je odločil protidopinškim preiskovalcem podtakniti tuj urin. Tega je pridobil od osebe, ki ji najbolj zaupa, svoje prijateljice. No, preiskovalci so mu nato sporočili, da je dopinški test uspešno prestal, vendar pa je ... noseč. Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) ga je zaradi goljufije takoj suspendirala.

Kazen poteče junija 2020

Cooper je končal na seznamu suspendiranih košarkarjev Fibe zaradi gHC, hormona, ki ga izdeluje placenta in ga je moč odkriti s testi za dokazovanje nosečnosti. Fiba je Cooperja kaznovala s 24 meseci suspenza - kazen mu poteče 24. junija 2020.