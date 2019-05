Stephen Curry tudi tokrat v prvih treh četrtinah ni blestel. A ko je bilo najbolj potrebno je prevzel dirigentsko palico in Golden State vodil do zmage. Tekmo je končal pri 25 točkah. Iz igre je metal 9/23, za tri točke 3/11. Foto: Reuters

Durant se je poškodoval dve minuti pred koncem tretje četrtine, ko se je po zadetem metu brez kontakta prijel za mečno mišico in odšepal s parketa. Mnogi so se ustrašili, da gre za poškodbo ahilove tetive, a so to v taboru Bojevnikov zanikali že med tekmo. Njegov status za šesto tekmo še ni znan.

Kevin Durant goes to the locker room after suffering an apparent non-contact injury on lower leg pic.twitter.com/JCLv3szwz8 — Bleacher Report (@BleacherReport) 09. maj 2019

Poškodba se je zgodila v pomembnih trenutkih tekme, saj so Rakete prav takrat izničile 20 točk zaostanka iz prvega polčasa. Breme po odhodu prvega strelca, ki je dosegel 22 točk, so prevzeli Steph Curry (25 točk), Klay Thompson (27) in Draymond Green (8 točk, 12 skokov, 11 podaj). Curry je v zadnji četrtini dosegel 12 točk, Thompson je poleg trojke za 97:89 dve minuti in pol pred koncem zadel še odločilni met štiri sekunde prd koncem, Green pa je ob poveljevanju obrambi zadel še trojko le trenutek za tem, ko je dobil nespametno tehnično napako.

Houston ni izkoristil zlate priložnosti za skalp prvakov, ki so bili načeti po izničenju prednosti in izgubi najboljšega igralca. Prvi strelec tekme je bil James Harden z 31 točkami. 19 jih je prispeval Eric Gordon, 13 ob 10 skokih P. J. Tucker.

Naslednja tekma bo v noči na soboto v Houstonu, morebitna sedma pa v nedeljo ob 21.30 v Oaklandu.

Milwaukee zlahka opravil z Bostonom

Prvi konferenčni finalist Lige NBA je Milwaukee, ki je še četrtič zapored premagal Boston (116:91) in serijo dobil s 4:1. Bucksi so že ob polčasu poveli za 13 in tekmo mirno pripeljali do konca. Giannis Antetokounmpo je bil prvi strelec tekme z 20 točkami. 19 jih je vknijižil Khris Middleton, 18 Eric Bledsoe. Prvič v končnici je po poškodbi zaigral malcolm Brogdon, ki se je ustavil pri 10 točkah. Milwaukee, ki je zadnje štiri tekme dobil z razliko 65 točk, bo v finalu igral prvič po letu 2001.



"Naše mišljenje se je spremenilo. Na prvi tekmi nioso bili dovolj osredotočeni, nismo bili mi. V naslednjih štirih tekmah smo pokazali, česa smo sposobni, Ko igramo tako nas ne zanima, kaj zmorejo in kaj si mislijo o nas drugi," je še večje stvari v nadaljevanju napovedal Antetokounmpo.

Za Boston, največje razočaranje končnice, je 15 točk dosegel Kyrie Irving.



KONČNICA, Vzhod, polfinale

MILWAUKEE (1) - Boston (4) 4:1

116:91 (22:19, 30:20, 28:23, 36:29)

Antetokounmpo 20 (8/14 iz igre), 8 skokov in 8 podaj, Middleton 19, Bledsoe 18, Hill 16, Mirotić (11 skokov), Ilyasova in Brogdon po 10, Connaughton 7, Frazier 6; Irving 15 (6/21 iz igre, 1/7 za tri), Tatum in Morris (11 skokov) po 14, J. Brown 12, Horford 9, Hayward in Rozier po 7, Theis in Smart po 4, Wanamaker 3, Yabusele 2.

Četrtek:

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 2:3

Zahod, polfinale



GOLDEN STATE (1) - HOUSTON (4) 3:2

104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)

Thompson 27 (11/20 iz igre, 5/10 za tri), Curry 25 (3/11 za tri), Durant 22, Iguodala 11, Green 8, 12 skokov in 11 podaj, Looney 5, Jerebko 3, Livingston 2, McKinnie 1; Harden 31 (10/16 iz igre, 3/9 za tri) in 8 podaj, Gordon 19, Tucker 13 in 10 skokov, Paul in Shumpert po 11, Capela (14 skokov) in Nene po 6, Rivers 2.



Četrtek:

PORTLAND (3) - DENVER (2) 2:3