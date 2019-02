Goran Dragić je dobil zdravniško luč za treninge s polno obremenitvijo,a pri Heatu ne želijo prehitevati in ga še niso takoj poslali nazaj na parket. Foto: AP

Po decembrski poškodbi in operaciji desnega kolena je Dragić v sredo začel trenirati z ekipo, vendar ga nato ni bilo v postavi za četrtkovo tekmo. Na soočenju 76ers - Heat je ključno vlogo odigral Srb Boban Marjanović, ki je nadomestil odsotnost poškodovanega centra in udeleženca tekme vseh zvezd Joela Embiida. Bobo je dosegel 19 točk in 12 skokov ter v zadnji minuti in pol zadel tudi ključne tri proste mete.

Tobias Harris je 12 od svojih 23 točk zabeležil v zadnji četrtini. V vrstah Miamija sta bila najbolj učinkovita Dwyane Wade (19) in Dion Waiters (18).

James Harden je pri Raketah zbral 30 točk, 10 skokov in 9 podaj, a moral 1:24 pred koncem z igrišča zaradi izpolnjene kvote prekrškov. LeBron James je za zmago Jezernikov prispeval 29 točk, 11 skokov in 6 podaj ter vodenje moštva ob preobratu v zadnji četrtini. Foto: Reuters

Lakersi šestič do zmage po -15

Tekma prvega tekmovalnega večera po šovu v Charlottu je bil obračun LA Lakers - Houston (111:106). Rocketsi so sredi 3. četrtine vodili z 79:60. A sledila je izjemna vrnitev Lakersov, ki so zadnjo četrtino dobili z 28:16. Še osem minut pred koncem so Jezerniki zaostajali za 7 točk, a sledila je eksplozija domačinov s 17:4, prvi zvezdnik LeBron James je nanizal 8 točk. Že šestič v sezoni so Lakersi prišli do zmage, potem ko so med tekmo zaostajali za 15 točk in več. Prvi zvezdnik Raket James Harden je sicer še 32. zapored prišel do meje 30 točk, a zato je v končnici zaradi nabranih prekrškov moral predčasno z igrišča.

Giannis se je prebudil v zadnji četrtini

Vse do konca je bilo napeto na derbiju Vzhoda Milwaukee - Boston (98:97). Celticsi so imeli 3,5 sekunde za zadnji napad. Kyrie Irving je zgrešil z levo roko ob pisku sirene, odlično ga je pokril Eric Bledsoe. Domači superzvezdnik Giannis Antetokounmpo je v zadnji četrti dosegel 12 od 30 točk, v zadnjih sekundah je bila ključna trojka Khrisa Middletona.

Luka Dončić bo po premoru, ko je igral v ekipi novincev na tekmi All Star, znova za Dallas Mavericks igral v noči na soboto, ko bo s soigralci gostil Denver Nuggets.

LIGA NBA

TEKME 21. FEBRUARJA

MILWAUKEE - BOSTON 98:97

Antetokounmpo 30 (11/19 iz igre), 13 skokov in 6 podaj, Brogdon in Middleton (13 skokov) po 15; Irving 22, Horford 21 in 17 skokov, Tatum 17 in 10 skokov.

PHILADELPHIA - MIAMI 106:102

Harris 23 in 11 skokov, Simmons 21, Marjanović 19 (6/7 iz igre) in 12 skokov, Butler 18; Wade 19, Waiters 18, Olynyk 15.

CLEVELAND - PHOENIX 111:98

Osman 19, Love 16 in 11 skokov; Booker 30, Oubre 23.

LA LAKERS - HOUSTON 111:106

James 29 (11/23 iz igre), 11 skokov in 6 podaj, Ingram 27 in 13 skokov, Kuzma 18, Bullock 14 (4/8 za tri); Harden 30 (11/24 iz igre, 2/10 za tri), Paul 23, 10 skokov in 9 podaj, Gordon 14, Faried 13.

GOLDEN STATE - SACRAMENTO 125:123

Curry 36 (10/16 za tri), Durant 28 in 9 skokov, Thompson 18, Cousins 17 in 10 skokov; Bagley 28 in 14 skokov, Hield 19, Fox 18, Bogdanović 14.

BROOKLYN - PORTLAND 99:113

Crabbe 17, Davis 15 in 10 skokov, Russell 14 in 8 podaj; Nurkić 27 (10/15 iz igre) in 12 skokov, McCollum 21, Kanter 18 in 9 skokov.

TEKME 22. FEBRUARJA

CHARLOTTE - WASHINGTON

INDIANA - NEW ORLEANS

ORLANDO - CHICAGO

TORONTO - SAN ANTONIO

ATLANTA - DETROIT

NEW YORK - MINNESOTA

MEMPHIS - LA CLIPPERS

DALLAS - DENVER

OKLAHOMA CITY - UTAH

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 58 44 14 75.9 Toronto Raptors 59 43 16 72.9 Indiana Pacers 58 38 20 65.5 Philadelphia 76ers 59 38 21 64.4 Boston Celtics 59 37 22 62.7 Brooklyn Nets 60 30 30 50.0 Charlotte Hornets 57 27 30 47.4 Detroit Pistons 56 26 30 46.4 Orlando Magic 59 27 32 45.8 Miami Heat 57 26 31 45.6 Washington Wizards 58 24 34 41.4 Atlanta Hawks 58 19 39 32.8 Chicago Bulls 58 14 44 24.1 Cleveland Cavaliers 59 13 46 22.0 New York Knicks 58 11 47 19.0