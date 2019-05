James Harden je dobil dvoboj proti Kevinu Durantu. Foto: Reuters

Prvo ime Raket je bil tudi tokrat James Harden, ki se je zaustavil pri 38 točkah. V 40 minutah je iz igre metal 13/29, od tega 6/17 za tri točke. Vodilnemu strelcu Lige NBA se je roka zatresla v zadnjih vzdihljajih tekme, ko je zgrešil drugi prosti met ter tako omogočil Golden Statu napad za izenačenje, a se je Houston izvlekel in branilcem naslova prizadejal drugi zaporedni poraz. Končni izid je bil 112:108.

Durant and Curry both missed a game-tying 3 in the clutch in Game 4. KD added 34 points to his #NBAPlayoffs masterpiece, Steph scored 30 to get back at his usual level. But #DubNation has now lost 2 straight and their aura of invincibility is gone #NBApic.twitter.com/LRSyvP7fr9 — Davide Chinellato (@dchinellato) 07. maj 2019

"Imela sva odprt pogled na koš. Preprosto žoga ni želela skozi obroč," je zaključek tekme pokomentiral Durant.

Rakete so devet minut pred koncem vodile za 15 (101:86), še dobre tri minute pred koncem za devet (108:99), toda žilavi gosti so po zaslugi Duranta (34 točk; met 12/22) in Curryja (30; met 12/25) v zadnji minuti prišli zgolj na minus dva.

Harden je imel pomoč predvsem v Ericu Gordonu (20 točk) in P. J. Tuckerju (17 točk, 10 skokov). Houston je trojke metal 17/50, Golden State 8/33. Močno kritizirani Curry je tekmo začel odlično. V prvi četrtini je vknjižil 11 točk, vendar se je v nadaljevanju spet ohladil. Trojke je metal 4/14.

Antetokounmpo in rezervisti blesteli v Bostonu

Na Vzhodu je Milwaukee po uvodnem porazu proti Bostonu dobil tretjo tekmo zapored (113:101) in je od konferenčnega finala oddaljen le še eno zmago. Nezaustavljiv je bil Giannis Antetokounmpo, ki je ob metu 15/22 Celticsom nasul 39 točk. Ob tem je zbral še 16 skokov.

Veliko delo je spet opravila klop Bucksov, ki je dobila dvoboj rezervistov kar z 32:7. Prav druga enota je priigrala Milwaukeeju dvomestno prednost, ki jo Bostonu ni uspelo izničiti. Prednjačila sta George Hill s 15 točkami in Pat Connaughton z 9 točkami in 10 skoki.

"To je neverjetno," je dejal Antetokounmpo in dodal: "Danes smo vsi na parketu dali vse od sebe. Igrali smo čvrsto. Vsak od nas je bil pripravljen, vsak je v mozaik dodal svoj kamenček. To nas krasi in nas razlikuje od povprečne ekipe. Prav vsi smo bili pripravljeni na nov podvig."

Gostitelji so se dobrih pet minut pred koncem sicer približali na le pet točk zaostanka. Najboljši strelec Bostona je bil s 23 točkami Kyrie Irving, ki pa je iz igre metal le 7/22, od tega 1/7 za tri točke. 16 točk ali več je dosegla celotna prva peterka Celticsov.

KONČNICA, Vzhod, polfinale

BOSTON (4) - MILWAUKEE (1) (1:3)

101:113 (30:22, 19:25, 23:33, 29:33)

Irving 23 (7/22 iz igre) in 10 podaj, Horford 20 (8/16 iz igre), Morris 18 in 14 skokov, Tatum 17 in 10 skokov, J. Brown 16, Smart 3, Hayward in Rozier po 2; Antetokounmpo 39 (15/22 iz igre) in 16 skokov, Hill 15, Middleton in Bledsoe po 13, Mirotić in Connaughton (10 skokov) po 9, Lopez 7, Ilyasova 6, S. Brown 2.

Torek:

TORONTO (2) - PHILADELPHIA (3) (2:2)

Zahod, polfinale

HOUSTON (4) - GOLDEN STATE (1) (2:2)

112:108 (25:28, 36:26, 32:30, 19:24)

Harden 38 (13/29 iz igre, 6/17 za tri), Gordon 20 (2/12 za tri), Tucker 17 in 10 skokov, Paul 13 in 8 podaj, Rivers 10, Capela 6 in 9 skokov, Shumpert 5, G. Green 3; Durant 34 (12/22 iz igre,

2/5 za tri), 7 skokov in 5 podaj, Curry 30 (12/25 iz igre, 4/14 za tri) in 8 podaj, D. Green 15 in 10 skokov, Thompson 11, Looney in Iguodala po 7, Livingston in McKinnie po 2.

Torek:

DENVER (2) - PORTLAND (3) (2:2)

V oklepajih je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.