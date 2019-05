Jan Vesely in Brandon Davies sta najboljša visoka košarkarja letošnje sezone Evrolige. Foto: EPA

Najboljšo postavo v najmočnejšem klubskem tekmovanju so izbrali mediji in navijači, ki so glasovali prek spleta. 75 odstotkov veljave so imeli glasovi novinarjev, 25 odstotkov pa košarkarskih navdušencev. Calathes in Vesely sta bila v najboljši peterki že lani, preostali trije pa so bili prvič izbrani v postavo tekmovanja. Za grškega organizatorja igre je sicer to drugo takšno priznanje, za češkega košarkarja, ki je nekoč nosil dres ljubljanskega Slovana, pa tretje.

Lani je bil prvo ime Evrolige Luka Dončić, ki je bil seveda izbran v prvo peterko, hkrati pa je prejel tudi nagradi za najkoristnejšega posameznika rednega dela in zaključnega turnirja, na katerem je v Beogradu vodil Real iz Madrida do desetega naslova. Ljubljančan, ki je zdaj glavni kandidat za nagrado novinec leta v Ligi NBA, je bil izbran tudi za vzhajajočo zvezdo Evrolige. To nagrado so letos že podelili, Lukov naslednik pa je postal izjemno obetavni gruzijski center, ki se kali v Ligi ABA, Goga Bitadze. Trenutno je član Budućnosti, predtem pa je igral za Mego.

2018-19 All-EuroLeague First Team

Najboljši obrambni igralec je postal nekdanji Dončićev soigralec Walter Tavares, ki si zdaj garderobo deli še z dvema nosilcema zlate kolajne z EuroBasketa 2017, Klemnom Prepeličem in Anthonyjem Randolphom. MVP-ja letošnje sezone bodo imenovali na Final Fouru, ki bo naslednji konec tedna v Vitorii. Real bo z dvema slovenskima košarkarjema branil naslov, najprej pa se bo pomeril s CSKA-jem. Predtem je na sporedu carigrajski polfinale med Fenerbahčejem, ki je bil najboljši po rednem delu, in Anadolu Efesom. Najboljši strelec sezone, ki je prejel nagrado Alphonsa Forda, je Mike James iz Olimpie Milano.

Poleg Dončića so bili od Slovencev v prvo ali drugo peterko Evrolige uvrščeni še Erazem Lorbek, ki mu je to uspelo trikrat, Matjaž Smodiš, Jaka Lakovič, Gregor Fučka, ki je sicer igral za italijansko izbrano vrsto, in Arriel McDonald, ki je imel slovenski potni list.

Final Four, polfinale, petek, 17. maja, ob 18.00:

FENERBAHČE (1) - ANADOLU EFES (4)

Ob 21.00:

CSKA MOSKVA (2) - REAL MADRID (3)

Finale, nedelja, 19. maja, ob 20.30

Za 3. mesto, nedelja, 19. 5., ob 17.30