Ali Kyrie Irving igra svojo zadnjo sezono pri Bostonu? Foto: Reuters

Prvi organizator igre pri Celticsih bo po koncu sezone prost igralec. Pri Bostonu upajo, da bo z najuspešnejšim moštvom v zgodovini lige podaljšal sodelovanje, a Irving v zadnjem času kaže vse več nezadovoljstva.

Kaj je glavni razlog za 'razpad sistema' na zadnjih nekaj tekmah? To, da ne igramo kot ekipa. To je vse. Če bi igrali drug za drugega, se to ne bi zgodilo. Marcus Smart

Smart: Ne igramo kot ekipa

Celticsi so v Torontu izgubili tretjič zapored, v zadnjih tekmah ekipa ne igra tako složno kot po navadi. Tudi košarkar Marcus Smart je to javno priznal. "Kaj je glavni razlog za 'razpad sistema' na zadnjih nekaj tekmah? To, da ne igramo kot ekipa. To je vse. Če bi igrali drug za drugega, se to ne bi zgodilo," je dejal. Irving, ki je odigral 28 minut srečanja in je bil na klopi Bostona videti precej nezadovoljen, je na Smartovo pripombo po tekmi dejal le: "To je njegovo mnenje."

Toronto vodil že za 31 točk

Gledalci so videli le 12 minut izenačene košarke, Boston je po prvi četrtini vodil z 32:30, nato pa je na uvodu druge četrtine gostiteljem uspel delni izid 18:0, po katerem so povedli z 48:34, prednost je v prvem polčasu zrasla že na +23 (66:43). V drugem polčasu je Toronto le še nadzoroval potek tekme, za najvišjo prednost (+31) je minuto in pol pred koncem tretje četrtine s trojko poskrbel Norman Powell.

Nikola Jokić je bil ob zmagi Denverja nerešljiva uganka za košarkarje Oklahome Cityja. Srbskemu košarkarju je skok zmanjkal do trojnega dvojčka. Foto: Reuters

Pri gostiteljih je 25 točk dosegel Pascal Siakam, Kawhi Leonard jih je dodal 21, pri Bostonu je bil najučinkovitejši Marcus Morris s 17 točkami.

Liga NBA, tekme 26. februarja:

NEW YORK - ORLANDO 108:103

Mudiay 19, Trier 18, Robinson 17; Vučević (11 skokov) in Gordon po 26, Isaac 16.

TORONTO - BOSTON 118:95

Siakam 25, Leonard 21; Morris 17, Rozier in Tatum po 11.

DENVER - OKLAHOMA CITY 121:112

Jokić 36 in 10 podaj, Barton 23, Murray 20; George 25, Westbrook 22 in 14 skokov, Grant 21.

New York Knicksi, ki so po celi večnosti na prejšnji tekmi dosegli zmago v svojem Madison Square Gardnu, so svoje navijače na tekmi z Orlandom razveselili drugič zapored. Za zmago se lahko zahvalijo razpoloženim rezervistom. Foto: Reuters

Tekme 27. februarja:

CHARLOTTE - HOUSTON

ATLANTA - MINNESOTA

BROOKLYN - WASHINGTON

MIAMI - GOLDEN STATE

MEMPHIS - CHICAGO

BOSTON - PORTLAND

SAN ANTONIO - DETROIT

DALLAS - INDIANA

UTAH - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - MILWAUKEE

LA LAKERS - NEW ORLEANS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 60 46 14 76.7 Toronto Raptors 62 45 17 72.6 Indiana Pacers 61 40 21 65.6 Philadelphia 76ers 61 39 22 63.9 Boston Celtics 61 37 24 60.7 Brooklyn Nets 62 32 30 51.6 Detroit Pistons 59 29 30 49.2 Charlotte Hornets 60 28 32 46.7 Orlando Magic 62 28 34 45.2 Miami Heat 59 26 33 44.1 Washington Wizards 60 24 36 40.0 Atlanta Hawks 61 20 41 32.8 Chicago Bulls 61 16 45 26.2 Cleveland Cavaliers 61 14 47 23.0 New York Knicks 61 13 48 21.3