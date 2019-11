Glenn Cosey je bil z 31 točkami najboljši strelec tekme. V prvem polčasu je (ob metu za tri točke 4/5) dosegel 14 točk, v tretji četrtini je dodal 10 točk. Foto: Cibona/Ivan Santro

Ivan Novačić (16 točk, od tega 12 v prvem polčasu) je 41 sekund pred koncem dosegel koš za vodstvo 67:65, Shane Gibson pa je s črte prostih metov povišal na 69:65. Po košu Ivana Ramljaka in le enem zadetem prostem metu Tonija Katića se je gostom ponudila priložnost za podaljšek, toda Paolo Marinelli je zgrešil met za tri točke.

Cosey z indeksom 34

Najboljši igralec Cibone je bil z 19 točkami in 6 skoki (v manj kot 18 minutah) Filip Bundović. Pri Krki je blestel Glenn Cosey z 31 točkami in petimi skoki (indeks 34), ki pa ni imel pravih pomagačev. Drugi strelec Krke je bil tako Marko Jošilo z osmimi točkami.

Ob polčasu je bilo 40:28 za zagrebško moštvo, ki je že po prvi četrtini vodilo za deset točk (22:12). V prvih 20 minutah je bil z 12 točkami najboljši strelec Cibone Ivan Novačić. Pri Krki je izstopal Glenn Cosey s 14 točkami, zadel je štiri trojke.

Krkin niz 13 točk

V tretji četrtini je Krka popolnoma ustavila Cibono, ki je v desetih minutah zmogla le šest točk. Če je bilo v 25. minuti še 44:35, je semafor v 29. minuti kazal 44:48, v tem nizu 0:13 pa je Cosey dosegel osem točk.

Odločilna četrtina se je začela s 46:48, Krka je večji del držala majhno prednost, vendar zadnjih 100 sekund ni odigrala najbolje. Novomeško ekipo so pokopale tudi izgubljene žoge (18).

7. krog:

CIBONA – KRKA

70:67 (22:12, 18:16, 6:20, 24:19)

200; Bundović 19, Novačić 16, Gibosn 15, Rozić in M. Ramljak po 6, Katić in Bilinoviac po 3, Rebec 2; Cosey 31 (3/4 za dve, 7/13 za tri), Jošilo 8, Lapornik in I. Ramljak po 7, Balažič in Marinelli po 6, Škedelj 2.

Odigrano v soboto in nedeljo:

CEDEVITA OLIMPIJA – FMP

93:89 (21:19, 24:20, 28:24, 20:26)

1.800; Miller-McIntyre 21, Boatright 15, Blažič 14, Hopkins 10 (10 skokov); Krušlin 9; Đorđević 17, Jeremić 11,

MEGA BEMAX – KOPER PRIMORSKA

73:79 (22:24, 19:22, 18:21, 14:12)

1.319; Mišković 14, Atić 12; Holt 19, Harris in Jagodić Kuridža po 15.

IGOKEA – BUDUĆNOST

72:83 (20:19, 22:26, 16:14, 14:24)

MORNAR – ZADAR

95:86 (19:17, 30:29, 27:24, 19:16)

PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA

75:72 (26:19, 17:18, 13:18, 19:17)

Walden 13, Gordić 12; Čović 14, Ojo 11.