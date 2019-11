Stephen Holt je bil prvi strelec tekme. Na sliki v boju z Blažem Mesičkom, ki skupaj z Jurijem Macuro letos brani barve Mege. Foto: Mega Bemax/Ivica Veselinov

Drugič letos so slovenski prvaki igrali v Beogradu. Potem ko so v uvodnem krogu visoko klonili pred Crveno zvezdo – ob tem so morali še v 6. krogu priznati premoč Cedeviti Olimpiji –, so zdaj domov odnesli dve točki. V Hali sportova, ki zdaj nosi ime legendarnega trenerja Ranka Žeravice, ki bi prav na dan tekme dopolnil 90 let, so vodili vso tekmo, a gostitelji so ves čas držali korak z nasprotnikom, ki pa je bil boljši v končnici obračuna. Svojo najboljšo predstavo je v koprskem dresu pokazal Stephen Holt, ki je bil z 19 točkami prvi strelec tekme, po 15 sta jih dodala Lance Harris in Marko Jagodić Kuridža.



Silovito so Koprčani začeli dvoboj in pri gostujočem vodstvu z 10:2 je Dejan Milojević, ki je tik pred tem dobil tehnično napako, posredoval z minuto odmora. Po vrnitvi na parketu so Primorci izpeljali še eno lepo akcijo, ko je po ukradeni žogi in podaji Žana Marka Šiška Harris poskrbel za dvomestno prednost. Toda sledil je odgovor Mege, ki je za izenačenje naredila delni izid 10:0. V zaključku prve in na začetku druge četrtine se je razigral Holt, ki je priigral gostom pet točk naskoka, razlika pa je v 16. minuti narasla na +8. Slovenski prvaki so jo zadržali do zadnje minute, ko so nato dva napada zapored slabo odigrali, Milojevićeva vrsta pa se je približala na 46:41.



Končnica obračuna pripadla tigrom

Po prihodu iz garderobe so tigri odigrali dve lepi akciji. Dvakrat je dobro podal Šiško, ki je najprej izpeljal značilno akcijo s Harrisom, ki je po "alley oopu" zabil, nato pa je prvi podajalec Lige ABA na trojki našel Jagodića Kuridžo, ki je zadel za +10. Mega je odgovorila z delnim izidom 6:0. V zaključku tretje četrtine so se Beograjčani povsem približali, imeli napad za -2, v zadnji minuti pa sta Marjan Čakarun in Holt poskrbela, da je razlika pred zadnjo četrtino znova znašala +8.



V prvem napadu zadnjega dela igre je bil Aleksandar Lazić, nekdanji košarkar Mege, natančen izza črte, trojko pa je zatem za najvišjo prednost do tedaj (+12) dal še Holt. Po Milojevićevi minuti odmora je Edin Atić dvakrat zapored zadel za tri in po seriji 8:0 je bila Mega znova čisto blizu. Alen Hodžić je šest minut pred koncem s trojko povišal na +7, gostitelji pa nato niso uspeli izkoristiti nešportne osebne napake Jagodića Kuridže, toda vseeno so nepopustljivi srbski mladeniči ostali v igri. (Pre)hitro so zaključili nekaj napadov, s katerimi bi lahko povsem ujeli goste, ki so dvome o zmagovalcu razblinili na začetku zadnje četrtine, ko so kar trikrat uspešno skočili v napadu, Ivan Marinković, ki je pred tem ujel deseto odbito žogo, pa je nato zadel prosta meta za 79:73.



Beograjski derbi v Štark Areni

Derbi med Partizanom in Crveno zvezdo bo odigran v Štark Areni. Beograjska velikana, ki sta s šestimi oziroma štirimi naslovi najuspešnejši zasedbi Lige ABa, sta medsebojni obračun pričakala z enakim izkupičkom, oba imata po dva poraza. Sicer gre za njun 41. dvoboj v regionalnem tekmovanju, trenutno pa je izid v zmagah izenačen. V zadnjih letih so uspešnejši rdeče-beli, ki so v Ligi ABA na zadnjih sedmih tekmah slavili šestkrat.

