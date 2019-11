Za Cedevito Olimpijo je uspešen teden z gostujočima zmagama v Evropi in Ligi Aba. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski prvaki so se v nadaljevanju največ približali na enajst točk zaostanka, vendar ob motiviranemu tekmecu, ki je dobro igal tako v obrambi kot v napadu, tokrat niso imeli možnosti. Ljubljančani niti v drugem polčasu niso padli v zanje v tej sezoni tako značilne črne minute. Brez težav so kontrolirali tekmo in se s peto zmago pridružili Budućnosti in FMP-ju na vrhu jadranske lige.

Olimpija je iz igre metala 61-odstotno, od tega kar 59-odstotno za tri točke (13/22). Na drugi strani je bil met Primorske le 32,8 odstoten, za tri pa 23,1-odstoten (6/26). Pet Ljubljančanov je bilo dvomestnih, igralec tekme pa je bil Codi Miller McIntyre s 15 točkami in 9 podajami.

V prvi četrtini zgrešili le en met; trojke 6/6

Olimpija je za uvod odigrala najboljšo četrtino v sezoni. Primorska je sicer povedla z 2:0, nato pa je bilo vse v znamenju Ljubljančanov. Prednost je vseskozi naraščala in po tretji zaporedni trojki Mikaela Hopkinsa (11 točk v prvih desetih minutah) je bil izid 23:10. Zmaji so tudi v nadaljevanja zadevali iz vseh položajev in pred drugo četrtino povedli kar s 30:13. Zadeli so vseh šest trojk in za dve zgrešili le enkrat (6/7).

Takoj na začetku druge četrtine si je Olimpija priigrala najvišjo prednost (+19), nakar so slovenski prvaki odgovorili z delnim izidom 8:0 in se ekspresno približali enomestnemu zaostanku. A to je bilo tudi najbližje, kar so Primorci prišli. Gosti so se spet zbrali in po trojki Blažiča je tri minute pred koncem polčasa na semaforju pisalo 44:26. S prednostjo 18 točk so odšli tudi na odmor.

Objem trenerjev Jurice Golemca in Slavena Rimna po koncu tekme. Foto: www.alesfevzer.com

Največ vodili za 27

S tretjo trojko Jake Blažiča je razlika varovancev Slavena Rimca v uvodni minuti drugega polčasa narasla na 21 točk. Koprčani so poskušali vse, toda gosti iz prestolnice so vedno hitro našli odgovor in vzdrževali varno prednost. S trojko Ryana Boatrighta ob zvoku sirene so pred zadnjo četrtino vodili s 70:52.

Pet zaporednih točk Filipa Krušlina na začetku zadnjega dela je pomenilo kar 25 točk prednosti zmajev in tekma je bila odločena. Najvišja razlika je bila 27 točk.

Jadranska liga, 6. krog

KOPER PRIMORSKA - CEDEVITA OLIMPIJA

67:90 (13:30, 16:17, 23:23, 15:20)

Čakarun 16, Harris 14, Holt 11, Jagodić-Kuridža10; Miller-McIntyre 15, 9 podaj, Krušlinin, Boatright po 14, Blažič in Stipanović po 12.

Ponedeljek ob 18.00:

KRKA - MEGA BEMAX

Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - IGOKEA

Že odigrano:

FMP - MORNAR

92:83 (19:18, 20:28, 23:13, 20:24)

ZADAR - PARTIZAN

57:72 (14:18, 16:27, 16:17, 11:10)

BUDUĆNOST - CIBONA

87:64 (26:18, 25:8, 18:21, 18:17)