Slaven Rimac in Jurica Golemac sta uspešno sodelovala pri Ciboni. Foto: Cibona/Pixell

Ponovitev lanskega finala državnega prvenstva sta moštvi pričakali z enakim izkupičkom štirih zmag in enega poraza. Zmaji, ki imajo nekoliko boljšo koš razliko, so klonili v zadnjem krogu pred Mornarjem, tigri, ki jih čaka drugi zaporedni obračun proti slovenski ekipi v regionalnem tekmovanju, pa v prvem pred Zvezdo.

Ljubljančani, ki s tem zaključujejo niz štirih gostovanj, so med tednom vknjižili prvo zmago v Evropskem pokalu. Še vedno so njihova glavna težava padci v igri. Ob nekonstantnih predstavah imajo težave v obrambi in v skoku. Na tekmah, kjer so imeli nadzor nad odbitimi žogami in so defenzivno funkcionirali, kot se spodobi, so prišli do zmag, kot je bilo to v sredo proti Darušafaki in pred tem v Ligi ABA denimo proti Partizanu.

Lani Primorska prepričljivo boljša

Na drugi strani je prav konstantnost velik adut Primorske. Koprčani imajo načrtno zgrajeno ekipo, v kateri so nekateri košarkarji že tretjo sezono. Tako ekipa kot igra Jurice Golemca ima rep in glavo. Napadalni sistem, kjer igrajo Primorci kot pravo moštvo, izvrstno funkcionira, prav tako je dobra in konstantna njihova obramba.

Lani so tigri dobili vse medsebojne obračune. Bili so boljši v superpokalu, pokalu in v državnem prvenstvu, prav zmaji pa so jim v finalni seriji nudili še najboljši odpor med domačimi nasprotniki. "Cedevita Olimpija je odlična ekipa, ki je izredno dobro vodena. Premore odlične posameznike, moštvo pa iz tedna v teden igra bolje. Zagotovo so Ljubljančani eni od favoritov Lige ABA. Zagotovo je to za nas še dodaten motiv, da se v Areni Bonifika prikažemo v čim lepši luči in prikažemo največ, česar smo v tem trenutku sposobni. To nam lahko uspe le, če nas bodo na tribunah spodbujali glasni navijači," je povedal Golemac, ki se je kot košarkar uveljavil prav pri Olimpiji.

Golemac in Rimac velika prijatelja

Zdaj gre za prvi dvoboj dveh ambicioznih slovenskih klubov. Primorska je nastala pred tremi leti, ko je domžalska Lastovka prenesla igralsko licenco v Koper, združila pa se je s tamkajšnjim Košem. Cedevita Olimpija je nastala z združitvijo zagrebške Cedevite in ljubljanske Olimpije. Moštvi vodita velika prijatelja in nekdanja sodelavca Golemac in Slaven Rimac, ki je bil glavni trener Cibone, Jurica pa njegov pomočnik, ko je pred petimi leti osvojila jadransko ligo.

"Zagotovo je pred nami težka in zahtevna tekma. Zaključujemo z nizom potovanj in gostujočih tekem, zato nam gre na roko, da bomo proti Kopru Primorski na parket stopili v nedeljo, saj bomo lahko napravili nekaj dobrih treningov in nekoliko zadihali. Pripraviti se moramo na težko tekmo. Primorska igra zelo kakovostno, Koprčani imajo močno ekipo, ki igra zelo dobro. Premorejo tudi individualno kakovost v obliki Šiška, Jagodića Kuridže in Harrisa, ostali igralci pa imajo natančno razdeljene vloge in počnejo to, kar morajo, da je ekipa uspešna. Pričakujem težko tekmo, na kateri moramo zaigrati bolje kot na zadnjih nekaj obračunih, če želimo računati na zmago," je dejal Rimac, ki je pri Ciboni vodil tudi Žana Marka Šiška – košarkarja, okoli katerega se vrti koprska igra.

6. krog:

FMP - MORNAR

92:83 (19:18, 30:28, 23:13, 20:24)

Sobota ob 18.00:

ZADAR - PARTIZAN

Ob 20.00:

BUDUĆNOST - CIBONA

Nedelja ob 20.00:

KOPER PRIMORSKA - CEDEVITA OLIMPIJA

Ponedeljek ob 18.00:

KRKA - MEGA BEMAX

Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - IGOKEA