Marko Jagodić Kuridža je s Sixtom osvojil štiri lovorike. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani so v ravno končani sezoni osvojili vsa štiri tekmovanja, v katerih so nastopali, pri tem je veliko pomagal prav 32-letnik: "V Kopru se počutim odlično. Mesto ima izvrstne razmere za življenje, obenem pa se celoten kolektiv KK Sixt Primorska na vsakem koraku trudi, da lahko košarkarji razmišljamo zgolj in samo o košarki."

"Po skupku vsega niti za trenutek nisem razmišljal, ali bi tudi v prihodnje ostal v Kopru. Izredno sem vesel in hvaležen vodstvu kluba, da mi je ponudilo podaljšanje sodelovanja. Tudi v prihodnje bom Sixtu Primorski po najboljših močeh skušal pomagati do zastavljenih ciljev, ki bodo zagotovo visoki. To mi je všeč, izzivi me ženejo naprej. Komaj čakam na prve tekme nove sezone in vnovično snidenje z našimi enkratnimi navijači," je še dodal igralec.

Novica je razveselila tudi trenerja Jurico Golemca: "Smo izredno veseli, da nam je uspelo prepričati Marka Jagodića Kuridžo, da v našem klubu ostane tudi v prihodnjih dveh letih. Bil je eden izmed najpomembnejših stebrov naše ekipe v pretekli sezoni. V Kopru si v prihodnje želimo nastopati s čim večjim številom »starih« obrazov, ob tem pa iz leta v leto dvigovati kakovost."