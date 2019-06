Kevin Durant je z igrišča odsoten že en mesec. Foto: Reuters

Branilcem naslova teče voda v grlo, saj v finalni seriji proti Torontu zaostajajo z 1:2. Na prejšnji tekmi, ko je manjkal tudi Thompson, so Bojevniki pred svojimi navijači izgubili s 123:109, čeprav je Stephen Curry dosegel svojih rekordnih 47 točk v končnici.

"Dela individualne vaje na parketu, pripravlja se v fitnesu, dviguje uteži. Dela različne stvari, a zdravniška ekipa pravi, da še ni nared za igro. To je vse," je o stanju Duranta povedal Kerr. Durant je zunaj parketa vse od pete tekme proti Houstonu 8. maja, ko si je poškodoval mečno mišico. Trenerski štab je upal, da je prvi strelec Bojevnikov dovolj pripravljen za četrtkov trening in igro 3 na 3, ki je bila organizirana posebej zanj, vendar se to ni zgodilo.

"Morda se bo to zgodilo v prihodnjih dneh," je povedal Kerr in dodal, da se zdravstveno stanje ni poslabšalo. Časovnice za njegovo vrnitev, če se bo sploh zgodila, v klubu nimajo.

Po poškodbi pa se vrača Thompson. "Počutim se dobro. Dodaten dan odmora je pomagal. Komaj čakam, da se vrnem," je povedal Thompson.

Četrta tekme bo v soboto ob 3.00 v Oaklandu.