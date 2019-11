Selektor Rado Trifunović z Luko Dončićem, ki je napovedal, da bo junija vodja slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

To pomeni, da se z omenjenimi reprezentancami ne more pomeriti, torej odpade tudi igranje v Splitu, ki bo gostil enega izmed štirih kvalifikacijskih turnirjev.

Poleg Hrvaške bodo turnirje od 23. do 28. junija gostile še Srbija (Beograd), Litva (Kaunas) in Kanada (Victoria). Delegacijo Košarkarske zveze Slovenije bodo na žrebu zastopali predsednik KZS Matej Erjavec, generalni sekretar Rašo Nesterović in direktor moške članske reprezentance Matej Likar.

RAZPORED PO BOBNIH

Prvi boben: Srbija, Grčija, Litva, Rusija

Drugi boben: Češka, Brazilija, Italija, Poljska

Tretji boben: Hrvaška, Turčija, Slovenija, Portoriko

Četrti boben: Nemčija, Dominikanska republika, Venezuela, Kanada

Peti boben: Nova Zelandija, Mehika, Kitajska, Južna Koreja

Šesti boben: Angola, Tunizija, Senegal, Urugvaj

Na vsakem turirju bo šest reprezentanc razporejenih v dve skupini s po tremi ekipami. Skupino A bodo sestavljale reprezentance iz 1., 4. in 5. kakovostnega bobna, skupino B pa reprezentance iz 2., 3. in 6. kakovostnega bobna. Upoštevanih bo tudi nekaj geografskih načel.

Iz vsake skupine se po treh dvobojih 23., 24. in 25. junija v polfinale uvrstita po dve ekipi. Sledi dan premora, nato pa polfinale (27. 6.) in finale (28. 6.), ki bo dal udeleženca olimpijskih iger. V Tokio potujejo zmagovalci turnirjev.

Prenos žreba bo na Fibinem Youtube kanalu.

Na OI so že uvrščene Japonska, Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina in Nigerija.