Koper Primorska je dosegla šesto zmago v Ligi ABA. Foto: Koper Primorska/Žiga Mikel

Koper Primorska je prvo četrtino dobila za pet točk (24:19), v drugi četrtini pa je prednost podvojila (42:32). Z dvomestno prednostjo je zaključila prvi polčas (47:37).

Tretjo četrtino so varovanci Jurice Golemca začeli odlično, po slabi minuti igre v tem delu igre so vodili že za 16 točk (53:37). Beograjska ekipa je zaigrala bolje v drugem delu 3. četrtine, začeli so zadevati, približali so se na le štiri točke zaostanka (68:64).

Pri Kopru je nato odgovornost prevzel Harris, z devetimi točkami je svojo ekipo popeljal na +7 (75:68). Gostje so tri in pol minute pred koncem po zabijanju Stefana Đorđevića popolnoma ujeli primorsko ekipo (75:74). Primorska je po dveh ukradenih žogah Lazića naredila mini-serijo 4:0 (79:74). Ko je trojko prispeval še Alen Hodžić, je Primorska spet vodila za 7 (82:75).

A napetosti ni bilo konec, saj je FMP po dveh zaporednih trojkah Jeremića 16 sekund pred koncem spet zapretil (82:81). Nešportna osebna napaka Radovanovića je tehtnico dokončno prevesila na domačo stran; najboljša posameznika Kopra Primorske, Marko Jagodić Kuridža (18 točk, 7 skokov, 7 podaj) in Lance Harris (20 točk), sta s črte prostih metov postavila končni izid.

Junak tekme Luka Lapornik je dosegel 26 točk, od tega devetnajst v drugem polčasu oziroma dvanajst v tretji četrtini. Foto: www.alesfevzer.com

Napeta končnica v Novem mestu

Krka je dosegla četrto zmago v jadranski ligi.

Po prvi četrtini so Novomeščani zaostajali za 10 točk (15:25). V drugi četrtini so ujeli goste (35:38), na odmor pa je Igokea odšla s + 7 (39:46).

Krka se je v tretji četrtini spet približala gostom na tri točke zaostanka (43:46), imela je tudi priložnost za izenačenje, a je ni izkoristila. Igokea je nato z delnim izidom 0:7 povedla z dvomestno prednostjo (43:53).

Krka se je na krilih Luke Lapornika, ki je ob izteku tretje četrtine zadel svojo četrto trojko, popolnoma vrnila v igro (62:63). Lapornik je s peto trojko odprl odločilno četrtino za vodstvo Krke po dolgem času (65:63).

Slabi dve minuti pred koncem je trojko zadel še Glenn Cosey (72:71). Gostje so s štirimi zaporednimi točkami Đorđeja Gagića 42 sekund pred koncem prevzeli vodstvo (72:75). Po minuti odmora je Lapornik zabil (74:75). Gostje svojega napada niso izkoristili, tako da je imela Krka napad za zmago. Gostje so naredili prekršek nad Lapornikom, junak Krke pa je za konec izjemne predstave zadel dva prosta meta in s tem postavil končni rezultat (76:75).

LIGA ABA

8. KROG

KOPER PRIMORSKA - FMP

86:81 (24:19, 23:18, 16:20, 23:24)

Harris 20, Jagodić Kuridža 18, Holt 11, Hodžič in Dimec po 10, Lazić 7, Šiško 6, Marinković 4; Đorđević 19, Radanov 16, Ulubay 13, Jeremić 12, Uskoković 9, Radovanović 5, Tejić 3, Pot in Reath 2.

KRKA - IGOKEA

76:75 (15:25, 24:21, 23:17, 14:12)

Lapornik 26 (5/8 za 3), Balažič 13, Ramljak 11, Cosey 9, Jošilo 8, Jones 6, Marinelli 3; Gagić in Stević po 15, Green 13, Lešić 10, Evans 7, Kariniauskas, Wright in Vaugn po 5.

Nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - CIBONA

Ob 18.00:

BUDUĆNOST - PARTIZAN

Ob 20.00:

ZADAR - CEDEVITA OLIMPIJA

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR