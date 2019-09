Za Koprčane je to peti naslov v nizu, potem ko so prejšnjo sezono prav tako začeli z zmago v superpokalu proti Olimpiji in jo nadaljevali z lovorikami v Pokalu Spar, Ligi ABA 2 in državnem prvenstvu.

Superpokal, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, bo odslej vedno potekal na praznik slovenske košarke – 17. septembra, ko so Goran Dragić, Luka Dončić in preostali zlati fantje leta 2017 postali evropski prvaki. Foto: www.alesfevzer.com

Varovanci Jurice Golemca so hitro pokazali, kdo je gospodar na parketu dvorane v Podčetrtku. Srečanje je bilo izenačeno le do 4:4, nato pa se je Koper Primorska odlepila z nizom 7:0 in vodstva ni več izpustila iz rok. Po prvi četrtini je semafor kazal 30:19, ob polčasu 56:36, po treh četrtinah 86:50. Primorci so nato v zadnjem delu nekoliko stopili s plina in omogočili Hopsom, ki so kot finalisti pokala prvič nastopili v superpokalu, da so nekoliko omilili poraz.

Lance Harris je bil najkoristnejši igralec superpokala. Foto: www.alesfevzer.com

Lance Harris dosegel 25 točk

Najkoristnejši igralec superpokala je bil zasluženo Lance Harris, ki je v slabih 20 minutah dosegel 25 točk ob metu 7:9 za tri točke. Po štirinajst točk sta za zmagovalce zbrala Žan Mark Šiško (met 5:7, 6 podaj) in Stephen Holt, trinajst pa jih je dodal kapetan Alen Hodžić. Pri Hopsih je novinec Edward Fowler vknjižil 16 točk (7 skokov), po trinajst pa so jih prispevali Deray Collins (7 podaj), Miha Vašl (trojke 3:8) in Simo Atanacković.

Jurica Golemac, trener Kopra Primorske: "Razlika v kakovosti je bila očitna, vseeno pa so fantje odigrali zbrano in uspešno opravili svoje delo. Imeli smo dovolj časa, da smo se dobro pripravili na to tekmo, ki smo jo solidno odigrali v napadu, v obrambi pa ne toliko. Kljub temu čestitam mojim igralcem, saj so osvojili novo trofejo."

Brez presenečenja: Koper Primorska do superpokala

Boštjan Kuhar, trener Hopsov Polzele: "Ta tekma je bila za nas nagrada za lansko sezono. Glede na to, da smo šele dan pred tekmo dobili telovadnico za treninge, smo prišli povsem neuigrani in nepripravljeni. V tej sezoni bomo dali priložnost mladim, domačim igralcem in skušali presenetiti. Tekma s Primorsko je bila dokaz, da imajo v Kopru odlično ekipo, ki bo brez dvoma na domači sceni ob Krki in Olimpija razred zase."

Državno prvenstvo se bo začelo 2. oktobra. Koper Primorska bo obrambo naslova začela doma proti Zlatorogu iz Laškega.

KOŠARKA

SUPERPOKAL

PODČETRTEK

KOPER PRIMORSKA - Hopsi Polzela

106:74 (30:19, 26:17, 30:14, 20:24)

Harris 25, Holt in Šiško 14, Hodžić 13, Barič 11, Vončina 7, Dimec in Jagodić Kuridža 6, Marinković 4, Čakarun, Hrovat in Kosi 2; Fowler 16, Atanacković, Collins in Vašl po 13, Dragan, Morina in Vasilić po 5, Čebular in Zmrzlak 2.

Prosti meti: 15/17; 9/10

Met za dve: 20/36; 22/43

Met za tri: 17/31; 7722

Skoki: 34; 31