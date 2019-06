Slovenska košarkarska reprezentanca je zmagala še drugi večer zapored. Foto: www.alesfevzer.com

Na turnirju Orbit dvojček so izbranke selektorja Damirja Grgiča dosegle dve zmagi, najprej proti Švedinjam in danes proti Britankam.

Gostje so na začetku tekme pritisnile, povedle z 9:0, a so Slovenke že do konca prve četrtine prevzele pobudo in jo dobile z 28:25. Sredi druge četrtine so Britanke vodile za deset, a tudi to ni zmedlo slovenskih reprezentantk, ki so na polčas odšle s tremi točkami prednosti (49:46). Proti koncu tretje četrtine pa so do višje prednosti prišle domače košarkarice, ki potem do konca tekme vodstva niso več spustile iz rok.

Na petkovi tekmi je izstopala Teja Oblak z 22 točkami in šestimi podajami, Eva Lisec je dodala 16 točk, Anamaria Prezelj 15, kapetanka Nika Barič 14 in Shante Marie Evans 10. S klopi so se med strelke vpisale še Zala Friškovec z 10, Aleksandra Krošelj s šestimi, Tina Jakovina s tremi in Gala Kramžar s točko.

"Res zanimiva tekma. Seveda sem zadovoljen z zmago in pristopom na obeh tekmah. Danes mogoče slabša koncentracija na samem začetku, kar nas je pripeljalo do tega, da smo dobili toliko točk v prvem polčasu, po drugi strani smo bili zelo razpoloženi v napadu in z visokim številom točk je težko pričakovati, da bi izgubili tekmo. Lahko rečem, da sem veliko bolj zadovoljen z napadom, čemur smo posvečali tudi več pozornosti. Zdaj pa bomo več pozornosti namenili obrambi," je po koncu obračuna dejal selektor Grgič.

S turnirjem v Trbovljah je Slovenija končala tretji cikel priprav in opravila polovico pripravljalnih tekem. Naslednji teden, ko se bodo igralke zbrale v Zrečah, bo reprezentanca odigrala še dve tekmi proti Slovaški – v petek v Škofji Loki ter naslednji dan za zaprtimi vrati v Stožicah, priprave pa bo sklenila v Rigi, kjer se bo pomerila s Kitajsko in Latvijo.

Slovenke bodo na evropskem prvenstvu v Nišu igrale v skupini z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Prva tekma jih čaka 27. junija.