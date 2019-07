Slovenija je bila proti Italiji v drugem polčasu nemočna. Foto: EPA

Selektor Damir Grgič je odgovornost v celoti prevzel na svoj hrbet in obljubil, da tudi, če bodo jutri poražene z Belgijkami, bodo njegove izbranke odigrale bolj srčno, zagnano in predvsem tako, kot bo od njih želel. Morda so bile igralke, med njimi tudi polovica novink na največjih tekmah, preveč izpraznjene po zares velikem uspehu, ki so ga dosegle v drugi tekmi.

Zanimivo je, da so tako v Pragi kot tokrat v Nišu, Slovenke zmagale v svojem drugem nastopu. Po Grkinjah, ki jih tedaj niso poslale domov, pa so tokrat Turkinjam preprečile tudi olimpijske sanje. Če naredim manjšo primerjavo, naše so izločile reprezentanco, ki tujki za nastop v turškem dresu plača toliko kot za celotno sezono pri nas potrošijo vsi prvoligaški klubi brez Celja.

Zdaj bo na drugi strani v veliki beograjski Areni Belgija. Poznavalci, ki so ocenjevali to prvenstvo in predvsem pisali o pričakovanjih so prav Belgijke postavili na vrh razpredelnice. Mimogrede, naše so končale na presenetljivo visokem devetem mestu. Presenetljivem z vidika, da na svetovni lestvici Mednarodne košarkarske zveze niti ena druga udeleženka prvenstva v Latviji in Srbiji ni za nami. Celo več, pred nami jih je lep kup tistih, ki v teh vročih dneh junija in kot kaže tudi julija evropsko prvenstvo spremljajo doma v klimatiziranih dnevnih sobah. Če se zdaj še malo ubadamo s številkami, ki jih sicer raje prepustim kolegu Jeriču, pa bo Slovenija v primerjavi s Prago tudi tukajšnjo uvrstitev izboljšala vsaj za dve mesti. Pod Hradčani so bile naše 14., zdaj ob Avali pa so še vedno v igri.

Ob vsem tem košarkarskem dogajanju v Srbiji, ki je nesporno dežela košarke, smo zaznali tudi zanimivo vest, ki so jo spregledali skoraj vsi slovenski mediji. Vezana je na našo moško reprezentanco, ki se še naprej ponaša z naslovom evropskih prvakov, vmes pa je zelo klavrno končala v boju za svetovno prvenstvo. Izvršni odbor FIBA je namreč določil, da si bo na Kitajskem septembra najboljša sedmerica priborila mesto v Tokiu. V dodatne kvalifikacije pa se bo prebilo naslednjih 16 reprezentanc s svetovne lestvice in še po dve s štirih kontinentov. Slovenija je navkljub zadnjemu spodrsljaju še vedno tako visoko, da bo v naslednjem poletju najboljši prišlek v ligo NBA v sezoni, ki se je končala z uspehom Kanadčanov, Luka Dončić znova oblekel slovenski dres s številko sedem. Pri FIBA so še zapisali, da bodo moštva razdelili v štiri skupine po šest in zmagovalec vsake skupine bo videl Tokio v naslednjem juliju. Enajsterico reprezentanc pa bodo pod Fudjijem že čakali košarkarski samuraji.

Ženski pristop na igre je precej drugačen. Od tu gre šesterica iz Evrope naprej in če ne bo velikih presenečenj, bomo teh šest reprezentanc videli tudi na zaključnem turnirju pod petimi krogi. Zato bo celotno dogajanje v Areni od jutri, predvsem pa od četrtka naprej na zares visokem nivoju. In na vratih tega so tudi Slovenke.

Kot kaže pa so pred spremembami tudi zloglasna okna za vstop na kontinentalna prvenstva. Po zadnji spremembi pa bodo moška kontinentalna prvenstva odslej vedno po olimpijskih igrah. In nepisano pravilo še vedno drži, prvenstva po igrah v vseh športih so vedno skromnejša, z manj kvalitete kot tista, ki pridejo na vrsto leto pred največjim športnim tekmovanjem na svetu. FIBA pa je celinska prvenstva pred Igrami pred nedavnim enostavno ukinila.