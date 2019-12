Beograjska ekipa je z osmo zmago začasno zasedla sam vrh Lige ABA. Krka je na drugi strani doživela osmi poraz. Foto: FMP/Liga ABA

Krka se je odlično zoperstavila beograjski ekipi, po prvi četrtini sta bili ekipi izenačeni (18:18), novomeška ekipa pa je na odmor odšla s +8 (36:44).

V tretji četrtini je varovancem Anzulovića uspelo obdržati prednost, ob vstopu v zadnjo četrtino so vodili za 4 (60:64). Po dvanajsti trojki Krke, zadel jo je Jure Balažić, je Krka na polovici zadnje četrtine vodila z dvomestno prednostjo (65:76). Krka je za tem ostala brez dveh ključnih igralcev ‒ najvišji igralec Marvin Jones in prvi strelec ter glavni organizator igre Glenn Cosey sta morala igro zapustiti zaradi petih osebnih napak. FMP je to znal izkoristiti, sledil je njegov popolni preobrat ‒ z delnim izidom 16:0 je namreč minuto pred koncem povedel za 5 točk (81:76).

Tri sekunde pred koncem je Žiga Fifolt s trojko skušal izsiliti podaljšek, a mu to ni uspelo.

LIGA ABA

12. KROG

FMP - KRKA

84:81 (18:18, 18:26, 24:20, 24:17)

Đorđević 18, Pot 11, Reath in Ulubay po 10; Cosey 23, Marinelli 19, Jones 11, Balažič 10, Lapornik 9.

Sobota ob 17.00:

CEDEVITA OLIMPIJA - MEGA BEMAX

(v dvorani Tivoli)

Ob 20.00:

PARTIZAN - IGOKEA

Nedelja ob 18.00:

MORNAR - CIBONA

Ob 20.00:

ZADAR - BUDUĆNOST

Ponedeljek ob 18.00:

KOPER PRIMORSKA - CRVENA ZVEZDA