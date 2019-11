Simon Petrov je sedel na klop Krke februarja 2017. Foto: www.alesfevzer.com

"Zadnji rezultati moštva so nas prisilili v ukrepanje. Simon Petrov ni več trener članske ekipe KK-ja Krka. Klub in trener sta se sporazumno razšla. Na tem mestu se želim zahvaliti Simonu za vse njegovo delo, prizadevanja in rezultate, ki jih je dosegel z ekipo. Z njim na klopi smo se iz lige Aba 2 ekspresno vrnili v ligo Aba, predlani smo bili finalisti domačega prvenstva, v lanski sezoni pa smo igrali v polfinalu. Simon je in bo ostal legenda našega kluba. Na njegovi nadaljnji trenerski poti mu želimo vse dobro," je kadrovsko potezo v izjavi za javnost pojasnil predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Po odmevni domači zmagi Krke nad Crveno zvezdo (79:77) pred dvema tednoma so Novomeščani visoko izgubili štiri tekme zapored: pri Budućnosti (60:80), pri Hopsih Polzeli (95:92) in doma proti Koper Primorski (71:89) in Helios Sunsom (66:73). Z izkupičkom 2-3 je Krka v ABA ligi zdrsnila na 8. mesto, z identičnim izkupičkom pa je šesta v državnem prvenstvu.