Gani Lawal je pred leti igral v Evroligi z Armanijem Milano in Panathinaikosom, a po kopici menjav klubov je lani igral na Japonskem. Foto: EPA

Gani Lawal je študiral na univerzi Georgia Tech, leta 2010 pa ga je na NBA-naboru izbral Phoenix, a je za Sunse zaigral samo enkrat. V sezoni 2011/12 se je prvič podal v Evropo, kjer je zaigral za številne evropske (Zielona Gora, Choral de Roanne, Virtus Roma, VEF Riga, Trabzonspor, Sassari, Cantu, Karesi Spor) in azijske klube ter klube iz ameriške razvojne lige.

"Navdušen sem, da se bom pridružil tako dobremu klubu, kot je Krka. Komaj čakam, da bom spoznal svoje nove soigralce, osebje in trenerje. Tekmovanje v ABA-ligi je bil vedno moj cilj in glede na letošnjo konkurenco je to, kot da bi se mi uresničile sanje. Trdo bom delal in dal vse od sebe, da bom upravičil zaupanje vodstva kluba. Sicer pa oba z ženo komaj čakava, da vidiva prelepo Slovenijo!" je ob sklenitvi sodelovanja za klubsko stran sporočil Lawal.

Izkušeni Lawal izkorišča svojo moč

Z dvema kluboma je igral tudi v Evroligi: z milanskim Emporio Armanijem v sezonah 2013/14 in 2015/16, s Panathinaikosom pa v sezoni 2014/15. Z Milančani je 2014 osvojil tudi naslov italijanskih prvakov, s Panathinaikosom v 2015 pa grški pokal. Leta 2013 je za reprezentanco Nigerije igral na afriškem prvenstvu. V lanski sezoni je igral za Shiga Lakestar v japonski ligi in v povprečju dosegal 21 točk in 12 skokov na tekmo.

Simon Petrov, trener Krke, je zadovoljen, da so zapolnili največjo luknjo v moštvu: "Zelo sem zadovoljen, da je klubu uspelo skleniti pogodbo z Lawalom. S tem smo zapolnili tudi mesto centra. Lawal je zelo izkušen igralec in v igri zelo dobro izkorišča svoje fizične prednosti. Z njim in s celotnim moštvom bomo letos igrali hitrejšo košarko."