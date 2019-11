Marvin Jones se vrača v Slovenijo, potem ko je lani igral za Olimpijo, bo zdaj nosil dres Krke. Foto: www.alesfevzer.com

Lani je Marvin Jones v jadranski ligi za Olimpijo na 22 tekmah v povprečju dosegal po 6,5 točke in 4,7 skoka ter 0,9 blokade.

Leta 1993 v Chicagu rojeni center se je v ZDA šolal na univerzah Highland, Kent State in Texas Southern. V svoji drugi sezoni v študentski ligi NCAA je v dresu Highlanda v povprečju beležil po devet točk, 7,9 skoka in 1,9 blokade na tekmo.

V sezoni 2017/18 je prišel na staro celino in okrepil grškega prvoligaša Kolossos. Z grško zasedbo je prišel v četrtfinale državnega prvenstva. Lansko sezono je preigral v dresu ljubljanskih zmajev in dodobra spoznal regionalno ligo Abo. Jones je prepotrebna centrska okrepitev najšibkejšega mesta pri novomeški košarkarski zasedbi.

Izkupiček 3-3 tako v ABA kot DP-ju

Po trenerski menjavi, ko je Simona Petrova na klopi zamenjal Vladimir Anzulović, ki se je uspešno vrnil v svoj klub, katerega je že vodil v preteklosti in zanj tudi igral še kot igralec. Dolenjci so s polovičnim izkupičkom v ABA ligi trenutno na 7. mesto v zlati sredini 12-članske lige, sočasno imajo identični polovični izkupiček 3 zmag in 3 porazov tudi v slovenskem državnem prvenstvu, kjer so 6. v 10-članski 1. SKL.