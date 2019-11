Josh Richardson je bil z 32 točkami (le točko več je dosegla celotna prva peteka Miamija) prvi strelec 76-ersov, Goran Dragić pa je za Miami zbral 18 točk ob metu iz igre 4/10 (prosti meti 9/11). Foto: Reuters

Philadelphia je vodila vso tekmo, že ob polčasu je bilo 55:35, pred zadnjo četrtino celo 92:59. Josh Richardson se je po dveh tekmah odsotnosti (poškodba) z 32 točkami (iz igre 11/15) uspešno vrnil na parket, pomagal mu je tudi Joel Embiid s 23 točkami in 11 skoki. Pri Miamiju je bil prvi strelec Tyler Herro, drugi pa Goran Dragić, ki je v 31 minutah ob 18 točkah zbral še tri skoke in eno podajo. Jimmy Butler je ob vrnitvi v mesto, v katerem je igral prejšnjo sezono, doživel neprijazen sprejem in številne vzklike "boooo". Morda je tudi to vplivalo na njegovo igro, saj je zmogel le 11 točk, od 13 metov iz igre jih je zgrešil kar devet. V zadnji četrtini ni igral.

Zach LaVine je v zadnjih 40 sekundah tekme Charlotte – Chicago (115:116) zadel tri trojke, odločilno 0,8 sekunde pred koncem. Z 49 točkami je dosegel rekord kariere v Ligi NBA. Foto: Reuters

LaVine 24 ur po "kazni" dosegel 49 točk

Zach LaVine je za zmago Chicaga v Charlottu s 115:116 v zadnjih 40 sekundah zadel tri trojke, odločilno 0,8 sekunde pred koncem. Z 49 točkami je dosegel rekord kariere. Ko je v petek Jim Boylen (trener Chicaga) Zacha LaVina sredi prve četrtine ob zaostanku proti Miamiju s 13:0 za pet minut poklical na rezervno klop, 24-letnemu ameriškemu branilcu to niti najmanj ni bilo všeč. Po tekmi je razlagal, da mu Boylen očitno ne zaupa. Dan pozneje mu je odgovoril na najboljši način. Na soigralce se LaVine kaj dosti sicer ni oziral (v 34 minutah igre ni zbral niti ene podaje), toda ob 49 doseženih točkah lahko tudi to spregledamo.

Spursi končali niz porazov

Izjemen je bil zlasti LaVinov met za tri točke. Zadel je 13 od 17 poskusov. Le Clay Thompson je v zgodovini Lige NBA zadel več trojk (14 pred dobrim letom dni na tekmi proti - Chicagu). Sršeni so sredi predzadnje minute vodili s 108:100, deset sekund pred koncem so imeli še pet točk zaloge, a sta nato trojki zadela Tomas Satoronsky in skorajda z zvokom sirene Zach Lavine. LA Lakersi so zmagali sedmič zapored. Ob 30 točkah LeBrona Jamesa so Memphis v gosteh ugnali s 108:109. Slabe tri minute in pol pred koncem je Memphis vodil s 105:100, naslednjih devet točk pa so dosegli gostje. San Antonio je prekinil niz osmih porazov, Knickse je v New Yorku premagal s 104:111.

️ COMPLETE THE COMEBACK ️

the wild finish in Charlotte as Zach LaVine led the @chicagobulls to victory with a career-high 49 PTS, 13 3PM! pic.twitter.com/TO5mlBje39 — NBA (@NBA) 24. november 2019

Liga NBA, tekme 23. novembra

CHARLOTTE – CHICAGO 115:116

Rozier 28 (8/12 iz igre), Williams 21 (9/10 iz igre), Graham 18 in 10 podaj; LaVine 49 (13/17 za tri), White 28.

MINNESOTA – PHOENIX 98:100

Towns 31 (11/17 iz igre, 6/12 za tri) in 17 skokov, Bates Diop 22, Wiggins 21; Booker 35 (12/26 iz igre, prosti meti 11/11), 12 skokov in 9 podaj, Oubre 25 in 11 skokov.

PHILADELPHIA – MIAMI 113:86

Richardson 32 (11/15 iz igre, 6/7 za tri), Embiid 23 in 11 skokov, Harris 19 in 8 skokov, Horford 16; Herro 20, Dragić 18 (4/10 iz igre, 1/2 za tri, prosti meti 9/11), 3 skoki in 1 podaja v 31 minutah, Adebayo 12, Butler 11 (4/13 iz igre), Silva 10.

NEW YORK – SAN ANTONIO 104:111

Morris 20 (4/6 za tri), Portis 16 (4/6 za tri), Randle 14; Aldridge 23 (8/15 iz igre), DeRozan 21 in 9 skokov, Mills 17 (5/5 za tri).

INDIANA – ORLANDO 111:106

Sabonis 25 in 9 skokov, Lamb 14, McDermott in Holiday po 13; Fournier

26, Isaac 25 (4/6 za tri) in 9 skokov.

MEMPHIS – LA LAKERS 108:109

Morant 26 (10/16 iz igre), Crowder 21, Jackson 20; James 30 (14/27 iz igre), Davis 22 (7/14 iz igre), Rondo 14, Caldwell Pope 12 (3/5 za tri).

ATLANTA – TORONTO 116:119

Young 30 (11/23 iz igre), 10 skokov in 10 podaj, Hunter 26 (6/10 za tri), Parker 13; Siakam 34 (4/6 za tri), VanVleet 25, Powell 20.

MILWAUKEE – DETROIT 104:90

Antetokounmpo 28 (12/22 iz igre) in 10 skokov, Matthews 13, Bledsoe 11; Rose 20 (8/17 iz igre), Galloway 13, Drummond 12 in 17 skokov, Morris 11.

CLEVELAND – PORTLAND 110:104

Clarkson 28 (6/6 za tri), Thompson 25, Sexton 19, nance 11 in 12 skokov; Lillard 23 (7/20 iz igre), 8 skokov in 8 podaj, McCollum 20, Anthony (5/15 iz igre, 0/8 za tri), Hood in Simons po 11.

UTAH – NEW ORLEANS 128:120

Mitchell 37 (6/13 za tri), Bogdanović 28 (10/17 iz igre), Green 15; Ingram 33 (12/24 iz igre, 4/7 za tri), Holiday 28, Redick 20 (4/8 za tri), Ball in Hayes po 13.

Tekme 24. novembra:

HOUSTON – DALLAS

NEW YORK – BROOKLYN

WASHINGTON – SACRAMENTO

DENVER – PHOENIX

LA CLIPPERS – NEW ORLEANS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 16 13 3 81.2 Boston Celtics 15 11 4 73.3 Miami Heat 15 11 4 73.3 Toronto Raptors 15 11 4 73.3 Philadelphia 76ers 16 11 5 68.8 Indiana Pacers 15 9 6 60.0 Brooklyn Nets 15 7 8 46.7 Orlando Magic 15 6 9 40.0 Washington Wizards 13 5 8 38.5 Charlotte Hornets 17 6 11 35.3 Chicago Bulls 17 6 11 35.3 Cleveland Cavaliers 16 5 11 31.2 Detroit Pistons 16 5 11 31.2 Atlanta Hawks 16 4 12 25.0 New York Knicks 16 4 12 25.0