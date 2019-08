Zvezdnika Los Angeles Lakersov LeBron James in Anthony Davis bosta na božični dan združila moči proti mestnemu tekmecu, Los Angeles Clippersom. Največ tekem na božični dan v Ligi NBA je sicer odigral še en (nekdanji) košarkar Lakersov, Kobe Bryant (16). Če bo James igral letos, se bo na večni lestvici s 14 odigranimi tekmami uvrstil na drugo mesto. Foto: AP

Po pestrem poletju, v katerem je prišlo do zelo odmevnih prestopov, ljubitelji košarke zdaj z nestrpnostjo čakajo začetek nove sezone.

Za enega izmed vrhuncev bo poskrbel božični dan, ko se bodo v mestnem obračunu pomerili Los Angeles Lakersi in Los Angeles Clippersi. LeBron James in Anthony Davis proti Paulu Georgeu in MVP-ju finala iz prejšnje sezone Kawhiju Leonardu.

Warriorsi proti Hardnu in Westbrooku

V Zahodni konferenci bo še en sila zanimiv obračun, v Chase Centru v San Franciscu se bodo udarili Golden State Warriorsi (najverjetneje še vedno brez poškodovanega Klaya Thompsona, a z D'Angelom Russllom) in Houston Rocketsi, ki bodo v novo sezono vstopili z udarnim tandemom James Harden – Russell Westbrook.

V Pepsi Centru bo med drugim tudi obračun med Denver Nuggetsi, s katerimi je pogodbo v petek sklenil Vlatko Čančar, in New Orleans Pelicansi, na čelu s prvim izborom letošnjega nabora, Zionom Williamsonom. Seveda tu ne gre pozabiti še na Denverjevega Nikolo Jokića.

MVP prejšnje sezone v Philadelphii

Na Vzhodu bo aktualni prvak lige Toronto gostil Boston Celticse. Obračun ekip, ki sta poleti izgubili prva zvezdnika ekipe: Toronto Leonarda, Boston Kyrieja Irvinga. Vroče bo tudi v mestu bratske ljubezni, kjer bodo v Wells Fargo Centru Philadelphia 76ersi gostili Milwaukee Buckse. Novi obračun MVP-ja rednega dela prejšnje sezone Giannisa Antetokounmpa in velikana Joela Embiida, ki je za novo sezono dobil izdatno pomoč v Alu Horfordu.

Božič bo prinesel nov obračun Giannisa Antetokounmpa in Joela Embiida. Foto: AP

Tradicija, ki sega v leto 1947

Božične tekme imajo v Ligi NBA dolgo tradicijo. Prvič so jih uvrstili na koledar leta 1947, leto dni po ustanovitvi lige. Od tedaj so na božični dan igrali vsako sezono, z izjemo leta 1998, ko je bila zaradi t. i. 'lockouta' sezona 1998/99 skrajšana kar za polovico. Glede božičnih tekem se onkraj luže sicer krešejo različna mnenja. Podporniki pravijo, da je igrati na božični dan v Ligi NBA čast, nasprotniki teh tekem ne odobravajo, ker božičnega časa ne morejo preživeti s svojimi družinami. Te tekme so sicer med najbolj gledanimi v zgodovini rednega dela sezone.