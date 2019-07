Goran Dragić in Luka Dončić vendarle ne bosta soigralca. Foto: AP

Še preden se je okno odprlo ob polnoči (po srednjeevropskem času) so Netsi objavili novico, da so se okrepili s Kevinom Durantom (ta bo zaradi ahilove tetive izpustil večji del naslednje sezone), Kyriejem Irvingom in DeAndrejem Jordanom.

Pri New Yorku niso želeli tvegati ...

Zadnje mesece se je precej šušljalo, da bosta Durant (prej Golden State) in Irving (Boston) združila moči v tretji ekipi, ves čas je bil v ospredju New York, a zdaj sta pristala v drugi ekipi tega mesta. Knicksi so se ohladili po Durantovi poškodbi in enostavno niso želeli tvegati in 30-letniku niso bili pripravljeni ponuditi najvišje možne ponudbe (164 milijonov dolarjev za štiri leta), kot mu je nato ponudil Brooklyn.

... in so raje kupili trojico

"Razumemo, da so morda nekateri naši navijači razočarani, a nadaljujemo z usmeritvijo, da bomo prenovili ekipo, ki se bo v prihodnosti lahko borila za naslov. To bomo počeli tako prek naborov kot nakupa prostih igralcev," je v izjavi za javnost zapisal predsednik New Yorka Steve Mills. Knicksi so vseeno opravili tri posle, saj so podpisali pogodbo z Juliusom Randlom (3 leta, 63 milijonov), Bobbyjem Portisom (2 leti, 31 milijonov) in Tajom Gibsonom (2 leti, 20 milijonov).

D'Angelo Russell se pri Lakersih ni najbolje znašel, pri Brookylnu pa je odigral najboljšo sezono v karieri. Zdaj se spet seli na zahod. Foto: EPA

Bojevnike okrepil D'Angelo Russell

Golden State, ki je ostal brez Duranta, lep del nove sezone pa bo tudi brez poškodovanega Klaya Thompsona (ki je sicer že podaljšal sodelovanje), se je odločil za D'Angela Russella (4 leta, 117 milijonov), ki zapušča Brooklyn. Bojevniki so poslali Andreja Iguodalo v Memphis, sami pa bodo med letoma 2024 in 2026 prejeli tri izbore v prvem krogu. Memphis je za relativno nizko ceno zadržal Jonasa Valančiunasa, ki bo za tri leta dobil 45 milijonov evrov.

Butler blizu Miamija

Miami je bil v sklepni fazi dogovora s Philadelphio, s katerim si bo zagotovil Jimmyja Butlerja. V nedeljo so nekateri mediji poročali, da bi v del tega posla lahko vključen tudi Dallas, ki bi iz Miamija dobil Gorana Dragića. Mavsi so bili sprva zagreti, a motila jih je previsoka Dragićeva plača, ki ga v zadnjem letu pogodbe čaka dobrih 19 milijonov.

Dragić eno uro že v dresu Dallasa

Praktično vsi ameriški mediji so poročali, da je Dragić že član Dallasa in da je posel na relaciji Miami-Philadelphia-Dallas sklenjen. V Miami naj bi odšel Butler, v Philadelphio Josh Richardson, v Dallas pa Dragić, saj se je Miami želel znebiti njegove plače, da bi lahko Butlerju ponudil maksimalno pogodbo.

"Očitno so se premislili, po analizah so ugotovili, da je njegova plača previsoka za tiste stvari, ki jih očitno še želijo storiti," je odločitev komentiral Dragićev agent Bill Duffy. Posel je bil nato zaustavljen.

Powell podaljšal za tri sezone

Dallas je sicer po pričakovanjih res podpisal s Kristapsom Porzingisom (5 let, 158 milijonov), podaljšal pa je tudi sodelovanje z Dwigtom Powellom (3 leta, 33 milijonov).

Beverly ostaja Clippers

Še ena tarča Dallasa Patrick Beverly je podaljšal zvestobo z LA Clippersi. Za tri leta bo dobil 40 milijonov dolarjev.

Tobias Harris je sezono začel v Clippersih, zdaj pa je podpisal bogato pogodbo v Philadelphii. Foto: Reuters

Sixersi: Harris ostaja, prihaja Horford

Zelo aktivni so bili pri Philadelphii, kjer so sredi leta iz Clippersov pripeljali Tobiasa Harrisa, zdaj pa so mu za pet let ponudili 180 milijonov dolarjev. Novo ime med Sixersi pa je center Al Horford, ki je pred dnevi jasno povedal, da zapušča Boston. Po podpisu nove pogodbe bo v štirih letih prejel 109 milijonov dolarjev.

Middletonova zvestoba vredna 178 milijonov

Finalist vzhodne konference Milwaukee je svojemu zvezdniku Khrisu Middletonu za pet let ponudil 178 milijonov, ki jih je ta seveda sprejel. V naslednji sezoni bi moral prejeti 13 milijonov, a je pogodbo razdrl, s čimer je postal prost igralec in prejel precej izboljšano pogodbo. Med Bucksi ostaja Brook Lopez (4 leta, 52 milijonov), prihaja pa še njegov brat Robin Lopez. Klub zapušča Malcolm Brogdon, ki mu je Indiana za štiri leta ponudila 85 milijonov.

Pelikani dobili Reddicka in Mellija, prihaja tudi Favors

Aktiven je bil tudi New Orleans. Med Pelikane iz Phialdelphie prihaja J. J. Reddick, ki bo za dve leti prejel 26,5 milijona dolarjev. Nicolo Melli se iz Fenerbahčeja seli v New Orleans. Za dve leti bo dobil 8 milijonov evrov. Blizu prihoda v New Orleans je tudi Derrick Favors iz Utaha.

Utah dodal še Bogdanovića in Davisa

Utah je odličnemu organizatorju igre Miku Conleyju dodal še Bojana Bogdanovića (prej Indiana), ki je podpisal štiriletno pogodbo za 73 milijonov dolarjev. Za 10 milijonov za dve leti prihaja tudi center Ed Davis. Jazzerje imajo strokovnjaki za ene izmed favoritov na Zahodu. Njihova štartna peterka je zdaj Conley, Mitchel, Ingles, Bogdanović, Gobert.

Murray ostaja v Denverju za 170 milijonov

Denver je podpisal dolgoročno pogodbo s stebrom ekipe Jamalom Murrayjem, ki bo za pet let dobil 170 milijonov dolarjev.

Rubio v Sunse za 51 milijonov dolarjev

Utah je s Phoenixom zamenjal španski organizator igre Ricky Rubio, ki mu bodo Sunsi za tri leta odšteli 51 milijonov dolarjev.

Največja preostala domina - Kawhi Leonard

Daleč najbolj zanimivo vprašanje v preostanku prestopnega roka je brez dvoma vprašanje, kje bo kariero nadaljeval Kawhi Leonard. Največkrat se omenja trojica - od Toronta, kjer je osvojil naslov, do obeh ekip iz Los Angelesa.