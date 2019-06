Kevin Durant in Kyrie Irving bosta združila moči v Brooklynu. Foto: Reuters

30-letni Durant po treh sezonah zapušča Golden State. Predlani in lani je bil MVP finala, ko so Bojevniki osvojili dva prstana. V letošnjem finalu proti Torontu je bil na parketu le enajst minut, ko si je na peti tekmi v Scotiabank Areni strgal ahilovo tetivo. Že 8. maja se je poškodoval na peti tekmi polfinala Zahoda proti Houstonu in moral je počivati mesec dni. Raptorsi so dobili finalno serijo s 4:2 v zmagah.

Podpisal bo štiriletno pogodbo, prejel pa bo 164 milijonov ameriških dolarjev. Imel je tudi ponudbo New Yorka in LA Clippersov. Veliko vprašanje je, kdaj se bo vrnil na parket, po operaciji 12. junija je znano, da do konca koledarskega leta zagotovo ne bo igral.

Irving pričakovano zapustil Boston

27-letni Irving je pred tremi leti zadel odločilno trojko za naslov Clevelanda. Z LeBronom Jamesom sta zagotovila edini naslov v zgodovini Cavaliersov. Pred dvema letoma se je preselil v Boston, a se s Celticsi ni uspel prebiti v finale Lige NBA. V letošnji sezoni je bil v polfinalu Vzhoda s 4:1 v zmagah boljši Milwaukee. Po zadnji tekmi je bilo jasno, da Irving zapušča TD Garden. Z Netsi je podpisal štiriletno pogodbo, prejel bo 141 milijonov ameriških dolarjev.

Jordan hitro končal avanturi v Dallasu in New Yorku

30-letni Jordan je med letoma 2008 in 2018 igral za LA Clipperse. lani poleti se je preselil v Dallas, 31. januarja pa je v menjavi igralcev odšel v New York. Knicksi niso računali na centra, ki bo zdaj igral v Brooklynu.