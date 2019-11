Goran Dragić je znova blestel v Phoenixu, a v dresu Heata. Pri Sunsih je Gogi igral v letih 2008-2011 in 2012-2015 ter se iz rezervista prelevil v vrhunskega organizatorja igre. Foto: Reuters

Na papirju šesti mož Miamija Goran Dragić je 25 točkam dodal še šest skokov in štiri podaje, na parketu pa je preživel 31 minut, več sta od 33-letnega Ljubljančana preigrala le dva soigralca, ki ste se ob Gogiju tudi nabolj izkazala na obračunu s Phoenixom. Jimmy Butler je ob 34 točkah vpisal še pet skokov in štiri podaje. Bam Adebayo se je izkazal s 15 točkami, 10 skoki, šestimi podajami in petimi ukradenimi žogami.

Prvi polčas Butlerjev, drugi Dragićev

Pri poraženih Sunsih je naveza Devin Booker - Aron Baynes skupaj dosegla 45 točk. Domača Sonca so sicer zaostajala vso tekmo, trikrat so sicer ujeli priključek, a vedno popustili na začetku četrtin. V prvem polčasu jim je Butler natresel kar 30 točk, v drugem delu pa je strelsko breme prevzel Dragić in v nadaljevanju dosegel 20 točk. Skupaj je klop Miamija dosegla 52 točk in prekinila zmagoviti niz 3 tekem Phoenixa.

Nekaj posebnega je igrati proti Phoenixu

"To je bil Jimmy iz končnice. Neverjeten je bil. Neverjeten igralec v obe smeri. Lahko pokriva v obrambi in lahko zadeva v napadu, v prvem polčasu je bil ključen," je Dragić raje kot sebe hvalil Butlerja, ki ga je nasledil kot prvo ime Heata. Gogi je v pogovoru po tekmi priznal, da je še vedno nekaj posebnega igrati proti Phoenixu, kjer si je v NBA-ju ustvaril veliko ime. "Da, še vedno. Če vprašate kateregakoli igralca, bo povedal, da je igranje proti nekdanjemu klubu vedno dodatna motivacija," Dragićeve besede prenaša Miami Herald.

All Star igralec na klopi ni samoumevno razkošje

"Veliko razkošje je za nas, da lahko s klopi pripeljemo v igro All Star igralca, ki je še vedno na vrhuncu moči," se je o posebni Dragićevi vlogi razgovoril gostujoči trener Erik Spoelstra: "Moja naloga je, da tega moštvo nima za samoumevno. So mladi igralci, ki igrajo in imaš All Star igralca, dokazanega in nagrajenega igralca, ki se žrtvuje. To je izjemen zgled za mladce v naši ekipi," je Spoelstra izpostavil ključno vlogo, ki jo igra Dragića za razvoj Miamija, pri čemer pa je tudi res, da gre bolj za nominalno vlogo rezervista, saj slovenski zvezdnik še vedno igra veliko in predvsem zaključuje tekme na parketu. Nenazadnje ima Gogi po 8 tekmah povprečje 16,4 točke,. 4,5 podaje in 3,4 skoka v 27 minutah igre.

K Lakersom po najboljšo tekmo sezone

Vročica je dobila štiri od zadnjih petih tekem, sicer pa je na uvodu sezone pri šestih zmagah in dveh porazih, kar ji je nazadnje uspelo leta 2012, ko je za Miami igral LeBron James, Heat pa je na koncu osvojil ligo NBA. Miami je hitro zapustil Arizono in se odpravil v južno Kalifornijo, kjer Heat že v noči na soboto čaka obračun z vodilnim klubom Zahoda Los Angeles Lakersi pod taktirko Jamesa. "Ni izgovorov. Tja gremo, da odigramo najboljšo tekmo in skušamo zmagati. Vedno je zabavno igrati proti najboljšim ekipam in igralcem. Zato smo tu," je o naslednjem izzivu dejal Dragić, ki ne namerava izpuščati druge tekme v zaporedju dveh v dveh večerih.

