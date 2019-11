Luka Dončić je na zadnjih štirih tekmah v povprečju dosegal po 37 točk in je vsekakor zaznamoval peti teden NBA sezone 2019/20. Foto: Reuters

Za 20-letnega slovenskega košarkarskega genija je to prvo tovrstno priznanje, je bil pa Goran Dragić že štirikrat igralec tedna. Dallas Maverics niso imeli igralca tedna od leta 2016 (J. J. Barea).

V torek je Dončić ob zmagi Dallasa nad San Antoniem (117:110) z 42 točkami podrl osebni strelski rekord, dosegel je tudi trojni dvojček. Dva dneva pozneje je Golden Statu v vsega 26 minutah nasul 35 točk (ob tem pa imel 10 skokov in 11 podaj), Dallas pa je zmagal kar s 142:94. Sledil je obračun s Clevelandom, ko je Dončić prispeval 30 točk, izjemen teden pa zaokrožil z včerajšnjimi 41 točkami v teksaškem derbiju.

Dončić je šele četrti igralec v zadnjih 35 letih, ki je na štirih zaporednih tekmah dosegel vsaj 30 točk in 10 podaj. Pred njim je to uspelo le Michaelu Jordanu, Russllu Westbrooku in Jamesu Hardnu.

Za igralca tedna vzhodne konference je bil izbran Spencer Dinwiddie (Brooklyn).