Mavericksi so v zadnjem tednu vpisali štiri domače zmage, ko so se pomerili s štirimi prvaki zadnjih šestih sezon Lige NBA. Izvrsten niz so nadaljevali tudi na teksaškem dvoboju v Houstonu, kjer je znova blestel Dončić. Luka je na teh štirih tekmah v povprečju v statistiko vpisoval trojni dvojček, ob tem pa prispeval kar 33 točk na dvoboj. V Toyota Centru, kjer je lani odigral eno svojih najboljših tekem do zdaj, ko je z 11 zaporednimi točkami decembra poskrbel za izjemen preobrat, je znova čaral in dal kar 41 točk. Strelski rekord je sicer postavil pred dnevi, ko jih je še drugemu teksaškemu tekmecu, San Antoniu, nasul 42.

Tokrat je najbolje odigral, ko je bilo to najbolj potrebno. V zadnji četrtini je, ko so se Rocketsi osem minut in pol pred koncem približali na -5, vzel stvari v svoje roke. Polnil je koš, imenitno vodil igro Dallasa in delil podaje soigralcem ter v petih minutah zrežiral odločilno serijo 20:6.

Dončić je dobil superzvezdniški dvoboj dveh fantastičnih strelcev. Medtem ko je 20-letni Ljubljančan trenutno tretji v ligi, pa je prepričljivo najboljši James Harden, ki je tokrat vknjižil 32 točk. Luka je statistiko zapolnil še s šestimi skoki in desetimi podajami. Izgubil je šest žog, a nobene v tistih omenjenih odločilnih trenutkih zadnje četrtine. Odlično tekmo je odigral Tim Hardaway, ki je prispeval 31 točk, prav tako kot Dončić pa je zadel pet trojk. 23 točk in 13 skokov je k zmagi pristavil Kristaps Porzingis. Ob Hardnu, ki je zbral tudi 11 podaj, je bil pri Houstonu najbolj razpoložen Russell Westbrook s 27 točkami. 21 jih je dosegel Clint Capela, ki je ujel kar 22 odbitih žog. Dallas je sicer z 11. zmago – ob tem ima pet porazov – na lestvici prehitel Rocketse.

Mavericksi so zelo dobro začeli dvoboj, na katerem se sicer nobena ekipa ne more pohvaliti s predstavo v obrambi, in, ko je Dončić zadel drugo trojko zapored, so v tretji minuti povedli s 16:4. Hitro je Houston našel odgovor in, ko je v napadu steklo Hardnu, se je priključil na 29:27. Do konca prve četrtine sta ostali dobri dve minuti. Na drugi strani je bil takoj izza črte uspešen Dončić, ki je v prvi četrtini dosegel 11 točk, kmalu zatem pa odšel na klop. Mavsi so izvrstno zaključili četrtino in z delnim izidom 16:2 povedli za 16.



V torek bodo Dončić in soigralci gostili Los Angeles Clipperse. Foto: AP

Na začetku druge četrtine je po natančnem metu za tri razigranega Hardawaya prednost gostov narasla na 55:36, pred vrnitvijo Luke na parket pa je Houston znižal na 11. Dallas je še enkrat povišal na +18, po trojki Maxija Kleberja, ki mu je podal Dončić, pa je ob polčasu vodil z 78:61. Z uspešnim metom izza črte je slovenski superzvezdnik v tretji minuti nadaljevanja zadel za +20. Zaključek tretje četrtine je pripadel Raketam, ki so znižale na -10.



V prvih treh minutah zadnje četrtine so stopile zaostanek na vsega pet točk. Nato pa je stvari v svoje roke vzel Dončić, ki je bil najprej uspešen v prodoru. Sedem minut pred koncem je zadel za 116:109. Nato je podal Hardawayu, zatem pa še za 'alley oop' Porzingisu, s čimer je vpisal dvojni dvojček. Na drugi strani je ukradel žogo po slabi podaji Hardna in nato s košem ter še zadetim prostim metom povišal na 124:111. Dobre štiri minute pred koncem je zadel izjemen 'floater'. Ob tem ga je podrl Westbrook, Luka pa je s prostim metom povišal na +16. Takoj zatem je izvrstno blokiral Austina Riversa, s trojko za 132:113 pa zabil zadnji žebelj v krsto Houstona.



Tekme 24. novembra:

HOUSTON - DALLAS

123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:32)

Harden 32 (11/24 iz igre) in 11 podaj, Westbrook 27, Capela 21 in 22 skokov, Tucker in House po 16, Rivers 4, Clark 3, McLemore in Hartenstein po 2; Dončić 41 (10/15 za dve, 5/14 za tri, 6/8 PM), 6 skokov in 10 podaj v 34 minutah, Hardaway 31, Porzingis 23 in 13 skokov, Finney-Smith 12 in 10 skokov, Kleber 11, Wright 9, Jackson in Brunson po 3, Powell in Curry po 2.



