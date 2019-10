Goran Dragić je zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone začel s klopi. V 16 minutah je dosegel 12 točk in bil peti strelec svoje ekipe. Foto: Reuters

Gostje so hitro pokazali, da mislijo resno, srečanje so v AmericanAirlines Areni odprli z delnim izidom 7:0, vodili že s +10, nato pa v drugi četrtini malce popustili ter Miamiju dovolili vrnitev, v tem obdobju je blestel Goran Dragić.

James Harden je bil nerešljiva uganka za košarkarje Miamija. Foto: Reuters

V nadaljevanju je Houston stopil na plin, razigrala sta se predvsem Clint Capela in James Harden, ki je dobri dve minuti pred koncem tretje četrtine z metom iz polrazdalje poskrbel za najvišje vodstvo na tekmi (+21; 88:109).

Miamiju se je v zadnji četrtini po šovu izjemnega Kendricka Nunna uspelo približati na vsega pet točk (115:120), a je gostom takoj zatem uspel delni izid 16:5, s katerim so si priigrali varno prednost in jo brez večjih težav zadržali do konca tekme.

Nunn je bil daleč najučinkovitejši strelec Miamija, zbral je 40 točk, s 14 točkami je bil drugi strelec ekipe Tyler Herro. Dragić je tekmo začel s klopi, v 16 minutah je z metom iz igre 5/8 (2/3 za tri) dosegel 12 točk, v statistiko pa vpisal še tri skoke, sedem podaj in tri izgubljene žoge. Jimmy Butler je tekmo odsedel na klopi.

Pri Houstonu je bil najboljši strelec Harden (44 točk), 23 jih je dodal Eric Gordon, 20 Capela, ki je dosegel še 13 skokov. Russell Westbrook, ki je parket zaradi poškodbe roke zapustil v zadnji četrtini, se je ustavil pri 16 točkah.

Miami, ki je pripravljalno obdobje sklenil s štirimi zmagami in enim porazom, bo novo sezono Lige NBA odprl z domačo tekmo proti Memphisu, Houston proti Milwaukeeju.

Liga NBA se sicer začenja v noči na sredo, ko sta na sporedu dve tekmi. Najprej pri aktualnemu prvaku Torontu gosti New Orleans, sledi še mestni dvoboj v Los Angelesu, kjer Clippersi gostijo Lakerse.

Dan pozneje bodo v akciji že vsi trije slovenski košarkarji onkraj luže. Dragić bo gostil Memphis, Luka Dončić bo z Dallasom gostil Washington, Vlatko Čančar pa bo z Denverjem gostoval pri Portlandu.