David Stern je pustil neizbisen pečat v treh desetletjih. Foto: Reuters

Stern je 12. decembra omedlel, ko je bil v restavraciji v New Yorku. Prepeljali so ga v bližnjo bolnišnico, kjer so ga operirali. Žena Dianne in ostali sorodniki so bili ob njem v zadnjih dneh.

Komisar Lige NBA je bil med letoma 1984 in 2014, ko ga je na položaju nasledil zdajšnji komisar Adam Silver.

"22 let sem sedel ob Sternu in ga gledal v akciji. Bil je pravi prijatelj in velik mentor. Skupaj sva preživela številne ure v pisarni, v dvoranah, na letalih ... David je bil prava legenda Lige NBA, človek številnih talentov. Zelo dosledno je opravljal svoje naloge in bil zelo natančen," je pojasnil komisar Silver.

Stern je bil četrti komisar Lige NBA v zgodovini. Leta 1984 je nasledil Larryja O'Briena. Imel je tudi veliko težkih trenutkov, ko je vse kazalo, da lahko odpade celotna sezone zaradi nepodpisane kolektivne pogodbe. Leta 1995 in 1996 so se lastiniki in igralci pogodili in odigranih je bilo vseh 82 tekem rednega dela. V sezoni 1998/99 je vsaka ekipa odigrala le 50 tekem zaradi "lockouta", v sezoni 2011/12 je bilo na sporedu le 66 tekem, saj so pogajanja trajala do božičnih praznikov.

Jordan: Ligo je razvil v svetovni fenomen

"Brez David Sterna Liga NBA ne bi bila tam, kjer je zdaj. Vodil jo je skozi težke čase in jo razvil v svetovni fenomen. Brez njega tudi sam ne bi bil, kjer sem danes," je med drugim zapisal legendarni Michael Jordan, ki je v ligo prišel prav leta 1984, ko je komisar postal Stern.

Stern je tudi najzasluženjši za ustanovitev Lige WNBA leta 1997, ki prav tako vsako sezono napreduje.