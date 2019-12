Goran Dragić je ob vrnitvi na parket za tri točke metal 4/9, za dve pa 2/3, ob tem pa je izkoristil še 2 od 3 prostih metov. Foto: Reuters

Goran Dragic goes through the legs to set up the Bam floater!

: https://t.co/lZZApswzuX pic.twitter.com/bcZ0KFzClG — NBA (@NBA) 21. december 2019

Po 21. zmagi Miamija je sicer Goran Dragić zatrjeval, da je še zarjavel, a statistika tega ni podkrepila. "Ob vrnitvi se skušaš spet prilagoditi sistemu. Počutil sem se, kot da ne bi izpustil nobene tekme," prenaša AP Dragićeve besede, ki je do 18 točk prišel ob 50-odstotnem metu iz igre (6/12).

Butler si je lahko vzel prosto

Prvi strelec Vročice je bil Bam Adebayo z 20 točkami, začetna petorka gostiteljev pa si je ob visoki prednosti, ki je proti skromnim Knicksom znašala tudi že +34, prislužila počitek v zadnji četrtini. Kar 7 igralcev je prispevalo dvomestno število točk, prvi zvezdnik južnofloridske ekipe Jimmy Butler je lahko ostal le pri 9 točkah, 8 podajah in 5 skokih v 28 minutah. Heat bo imel zdaj prosto vse do ponedeljka, ko gostijo Utah, šestouvrščeni klub Zahoda.

Vrhunci Dragićeve igre proti Knicksom

Dallas je v 2. četrtini pobegnil Philadelphii, povedli za +17 in je šel v zadnjo četrtino s prednostjo 11 točk. Foto: Reuters

18 skokov Porzingisa in 7 trojk Hardawaya

Tudi brez prvega zvezdnika Luke Dončića dokazuje Dallas, da še zdaleč ni odvisen od enega igralca, četudi je ta po prvi četrtini sezone sodil med četverico najboljših v Ligi NBA. Mavericksi so v gosteh nadigrali Philadelphio s 117:98. Latvijec Kristaps Porzingis upravičuje visoka pričakovanja in je 22 točkam dodal letos rekordnih 18 skokov, znova se je pri metu za tri strgalo Timu Hardawayu jr, ki je zadel 7 od 11 trojk in končal večer s 27 točkami.

V nedeljo obisk pri prvaku

Mavsi so gostujoči sezonski izkupiček popravili na izjemnih 11-2 in potrdili ponedeljkovo zmago v Milwaukeeju še s skalpom 76ersov, ki so po dveh domačih porazih – v sredo jih je kot prvi premagal Miami – zdrsnili na 6. mesto Vzhoda. Na drugi strani je Dallas zadržal 4. mesto Zahoda, zdaj pa jih čaka nov zrelostni izpit – v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času gostujejo pri prvaku Torontu, sicer četrtem klubu Vzhoda. Po napovedih bo Dončić izpustil še četrto tekmo zapored.

LIGA NBA

TEKME 20. DECEMBRA

PHILADELPHIA – DALLAS 98:117

Embiid 33 (12/24 iz igre) in 17 skokov, Simmons 12, Richardson 10; Hardaway 27 (7/11 za tri), Porzingis 22 in 18 skokov, Finney Smith, Brunson in Se. Curry po 11, Kleber 10, Dončić ni igral

zaradi poškodbe gležnja.

22 točk in 18 skokov Porzingisa

MIAMI – NEW YORK 129:114

Adebayo 20 in 8 skokov, Dragić 18 (6/12 iz igre, 4/9 za tri, prosti meti 2/3), 8 podaj in 1 skok v 24 minutah, Robinson 18 (6/10 za tri), Nunn 15; Portis 30 (12/17 iz igre), Robinson 18, Morris

15.

INDIANA – SACRAMENTO 119:105

Warren 23 (3/4 za tri), Turner 17, McConnell in Sabonis po 15; Holmes 20 (9/10 iz igre), Bagley 17.

CLEVELAND – MEMPHIS 114:107

Clarkson 33 (6/8 za tri), Love 21 in 13 skokov, Garland 14; Jackson Jr. 24, Brooks 16.

TORONTO – WASHINGTON 122:118

Lowry 26 in 9 podaj, Ibaka 23 in 10 skokov, VanVleet in Anunoby po 18; Beal 37 (12/24 iz igre), Smith 26 (9/9 iz igre).

BOSTON – DETROIT 114:93

Tatum (10/17 iz igre) in Brown (4/7 za tri) po 26, Williams 18; Maker 15, Rose 14, Drummond (11 skokov) in Mihajluk po 12.

OKLAHOMA CITY – PHOENIX 126:108

Gilgeous Alexander 32 (13/18 iz igre), Schröder 24, Gallinari 22; Rubio 24 (9/11 iz igre), Booker 18, Šarić 16 (4/6 za tri).

DENVER – MINNESOTA 109:100

Murray 28, Jokić 22 (10/16 iz igre), 10 skokov in 10 podaj, Barton 13; Wiggins 19, Dieng 18 (4/6 za tri), Teague 13.

PORTLAND – ORLANDO 118:103

Lillard 36 (7/13 za tri), McCollum 31 (12/20 iz igre), Bazemore 11; Vučević 23 in 12 skokov, Augustin 17, Fournier 16.

GOLDEN STATE – NEW ORLEANS 106:102

Russell 25, Lee 20, Burks 18; Holiday in Ingram po 25, Ball in Redick po 14.

TEKME 21. DECEMBRA

CHAROLTTE – UTAH

BROOKLYN – ATLANTA

PHILADELPHIA – WASHINGTON

DETROIT – CHICAGO

NEW YORK – MILWAUKEE

MEMPHIS – SACRAMENTO

SAN ANTONIO – LA CLIPPERS

PHOENIX – HOUSTON

PORTLAND – MINNESOTA

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 29 25 4 86.2 Boston Celtics 26 19 7 73.1 Miami Heat 29 21 8 72.4 Toronto Raptors 28 20 8 71.4 Philadelphia 76ers 30 20 10 66.7 Indiana Pacers 29 20 9 69.0 Brooklyn Nets 28 15 13 53.6 Orlando Magic 29 12 17 41.4 Charlotte Hornets 31 13 18 41.9 Detroit Pistons 29 11 18 37.9 Chicago Bulls 30 11 19 36.7 Washington Wizards 27 8 19 29.6 Cleveland Cavaliers 29 8 21 27.6 New York Knicks 29 7 22 24.1 Atlanta Hawks 29 6 23 20.7