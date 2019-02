Ljubljančani bodo odigrali prvo tekmo po menjavi glavnega trenerja, saj se je pretekli teden, po odhodu Saše Nikitovića, na njihovo klop vrnil Jure Zdovc. Foto: www.alesfevzer.com

Krka je redni del državnega prvenstva končala na drugem mestu (12 zmag in šest porazov), na drugi strani pa je Petrol Olimpija po prvem delu zasedla četrto mesto (10 zmag in osem porazov). Ekipi sta se v prvem delu državnega prvenstva dvakrat pomerili, obe tekmi pa so Novomeščani dobili z visoko razliko.

Zanimivo bo videti, s kakšno postavo bodo tokrat zaigrali gostje, pri katerih je bil v prvem delu strelsko najučinkovitejši Aleksandar Lazić, ki je v povprečju dosegal 11,5 točke in 6,6 skoka na tekmo. Pri domači ekipi pa je po prvem delu najučinkovitejši košarkar Jure Lalić, ki je v povprečju zbral 13,7 točke in 4,5 skoka na tekmo.

Simon Petrov verjame v zmago svojih varovancev.

Četrta tekma z Olimpijo in spet novi trener

Trener Krke Simon Petrov verjame v uspeh svoje ekipe: "Gre že za četrto tekmo s Petrolom Olimpijo v letošnji sezoni in na vsaki imajo drugega trenerja. Resda smo v obeh tekmah v državnem prvenstvu gladko zmagali, a sta bili glede na sistem tekmovanja to povsem nepomembni tekmi. Zdaj gre zares. Želimo biti čim višje pred končnico, zato bo vsaka zmaga še kako pomembna. Obe moštvi sta tokrat imeli dovolj časa za pripravo na to tekmo, zavedamo pa se, da se bodo nasprotniki verjetno pozitivno odzvali na prihod Jureta Zdovca na trenersko klop. Vsi vemo, da gre za vrhunskega trenerja, a vseeno menim, da imamo potencial, da pred svojim občinstvom še enkrat premagamo Ljubljančane."

Trener Petrola Olimpije Jure Zdovc pa je priznal, da bi na prvi tekmi po vrnitvi v zmajevo gnezdo raje imel kakšnega drugega nasprotnika kot Krko. "Pred nami je prvo kolo Lige za prvaka. Odpravljamo se v Novo mesto, Krka pa je za nas že skoraj tradicionalno neugoden tekmec. Osebno bi si želel, da nam na moji prvi tekmi nazaj na klopi Petrola Olimpije nasproti stoji kakšna druga ekipa, a tu se ne da nič spremeniti. Krka je korak pred nami, kar se vidi tudi na parketu. Novomeščani so bolj uigrani in bolje organizirani na igrišču, tako da lahko rečemo, da so v tem trenutku boljša ekipa kot mi. Morali bomo prikazati čvrsto igro in igrati pametno, če želimo računati na zmago, zagotovo pa pričakujem napeto in težko tekmo vse do zadnjih sekund."

Začenja se boj za obstanek

Prav tako pa bodo na parket v petek in soboto stopile ekipe, ki tekmovanje nadaljujejo v Ligi za obstanek. V petek bo na sporedu tekma Lige za obstanek med Zlatorogom in Šenčurjem, v soboto pa tekma Lige za obstanek med Šentjurjem in Ilirijo.

LIGA NOVA KBM

Liga za prvaka, 1. krog

Sreda ob 18.30:

KRKA - PETROL OLIMPIJA



Sobota ob 19.00:

HOPSI POLZELA - SIXT PRIMORSKA

Nedelja ob 19.00:

ROGAŠKA - HELIOS SUNS

LESTVICA, liga za prvaka PETROL OLIMPIJA 0 0 0 0 SIXT PRIMORSKA 0 0 0 0 ROGAŠKA 0 0 0 0 HELIOS SUNS 0 0 0 0 HOPSI POLZELA 0 0 0 0 KRKA 0 0 0 0

LIGA NOVA KBM, liga za obstanek

1. krog

Petek ob 19.00:

ZLATOROG - ŠENČUR GGD



Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - ILIRIJA