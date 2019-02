Lukovi izdelki se prodajajo za med. Foto: Franci Pavšer

Povpraševanju po Lukovih dresih in majicah ne morejo slediti niti podjetni Američani.

"Neverjetno je, še nikoli nisem videla, česa takega pri posameznih košarkarjih. V preteklih letih je bil številka ena Dirk Nowitzki, Dončić je v prodaji že presegel Nowitzkega. V celotni prodaji izdelkov Dallas Mavericksov igralci predstavljajo 47 odstotkov, med njimi pa je več kot polovica Lukovih izdelkov, kar pomeni, da prestavlja četrtino našega celotnega prometa. Neverjetno je, kakšna je prodaja Lukovih izdelkov. Naročamo na tisoče novih majic z različnimi vzorci. Vsak teden je nova kolekcija: Halle Luka, Luka Magic, Luka mania, Step back Luka. Zdaj bo prišla v prodajo majica z napisom na hrbtu: naš All Star. Ker smo bili tako razočarani, ker ni bil izbran na tekmo All star in za nas je all star igralec," je povedala vodja promocije izdelkov Dallas Mavericks Alison Panasik.

Dončič je izredno popularen, njegove drese nosijo stari in mladi. V klubu veliko ljudi tuhta, kakšne bi bile nove kolekcije Lukovih majic. "Luka ne potrebuje nobene promocije, on je tako velik, da se izdelki prodajajo sami od sebe. Kar koli pokažemo njegovi ekipi, so navdušeni, so kooperativni. Zelo lahko je delati z njimi," pravi Panasikova.

Kaj bi šele bilo, če bi promovirali njegove izdelke? "Oh, ne morem si predstavljati. Med desetimi najbolj prodajanimi izdelki je vseh deset Lukovih. V internetni prodaji zunaj Amerike pa je kar 75 odstotkov izdelkov z Lukovim imenom," še dodaja Panasikova. Med kupce iz tujine sodijo tudi Slovenci. Tisti slovenski navijači, ki so nedavno spremljali Luko in nakupovali v Dallasu, pa so imeli veliko naročil iz domovine.

Tržniki v klubu so bili pripravljeni na povpraševanje, a je to preseglo vsa pričakovanja. "Ko je bil Luka novinec, smo iz previdnosti podvojili običajno naklado njegovih dresov. Zmanjkalo jih je že pred začetkom sezone. Tako popularen je. Trenutno je po prodaji številka 2 v Ligi NBA – za LeBronom Jamesom," je povedala Panasikova.

Ali Luka nosi drese in majice s svojim imenom? "Meni ni všeč, da sam sebe promoviram in da nosim svoje majice," pravi Dončić.

Ne, Luka se oblači kot najstnik, včasih tudi v majico z motivom Jugioh kart.